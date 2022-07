Foot - Équipe de France

Équipe de France : Adil Rami lâche une punchline sur le retour de Karim Benzema

Publié le 8 juillet 2022 à 20h15 par Amadou Diawara

Après plus de cinq ans d'absence en équipe de France, Karim Benzema a été rappelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2021 l'été dernier. Une nouvelle qui fait le plus grand bonheur d'Adil Rami. Toutefois, le défenseur de Troyes a tout de même tenu à pointer du doigt les « hypocrites » autour du cas Benzema.

Plus de cinq ans après sa dernière convocation en Bleu , Karim Benzema a été rappelé par Didier Deschamps pour disputer le Championnat d'Europe des Nations l'été dernier. Alors que le buteur du Real Madrid excelle en équipe de France depuis son retour, Adil Rami s'est totalement enflammé, avant de faire part de son malaise face à la situation vécue par son compatriote.

«Je ne voulais pas être complice de tout ça»

« Karim Benzema ? Je suis très content de le revoir en équipe de France. J'en parlais très souvent, parce que j'avais l'impression d'être complice d'une légende. Parce que pour moi, Karim Benzema qui n'est pas appelé en équipe de France, ça allait devenir une légende cette histoire ; et je ne voulais pas être complice de tout ça. Karim - je le connais en tant que coéquipier, mais surtout en tant qu'adversaire - et je peux te dire que c'est vraiment le meilleur numéro 9 au monde. Mais je le disais bien avant tout ce qui se passe en ce moment », a confié Adil Rami au micro de BFM Nice .

«Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrites»