Bling-bling, Lamborghini… Quand un politique clashe Karim Benzema

Publié le 8 juillet 2022 à 17h45 par Amadou Diawara

Il y a quelques jours, Karim Benzema a donné un avant-gout de ses vacances très bling-bling à ses followers sur les réseaux sociaux. Toutefois, sa vidéo n'a pas vraiment plu aux fervents défenseurs de l'environnement, tel que George Gilkinet. D'ailleurs, le ministre belge de la Mobilité tendance écologiste a usé d'humour pour dénoncer l'attitude de Karim Benzema, et ce, à l'aide d'une parodie.

Karim Benzema a passé de très bonnes vacances à Miami. D'ailleurs, il n'a pas manqué de partager les beaux moments qu'il a passé aux Etats-Unis pour décompresser avant la reprise avec le Real Madrid. En effet, Karim Benzema a publié une vidéo ce samedi où il faisait du jet ski et se baladait en jet privé, Lamborghini et Ferrari. Et si environ 84 000 personnes ont liké le poste de l'international français, il ne fait pas pour autant l'unanimité.

Ferrari, Lamborghini, jets... Benzema a partagé ses vacances à Miami

Alors que son mode de vie bling-bling et sa façon de profiter de ses vacances ne sont pas du tout écologiques, Karim Benzema s'est fait des ennemis en publiant sa vidéo sur son compte Twitter . En effet, les défenseurs de l'environnement, dont le ministre belge Georges Gilkinet, lui sont tombés dessus.

Après, c'est clair que je ne joue pas aussi bien au foot que lui...#BenzemaChallenge https://t.co/iihFiRXmfX pic.twitter.com/qrvNSPielb — Gilki (@GeorgesGilkinet) July 7, 2022

Karim Benzema pointé du doigt pour son attitude anti-écologique