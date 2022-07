Foot - Équipe de France

Équipe de France : Le Graët interpelle Mbappé, le malaise se creuse

Publié le 7 juillet 2022 à 11h10 par Bernard Colas

Alors que Kylian Mbappé est en désaccord avec la FFF sur la question des droits à l’image chez les Bleus, Noël Le Graët a réaffirmé sa position sur le sujet, expliquant qu’il n’y aurait pas de changements avant la Coupe du monde au Qatar. Et à en croire le président de la Fédération française de football, cela ne devrait pas bouger non plus après la compétition…

C’est le sujet sensible entre Kylian Mbappé et Noël Le Graët depuis plusieurs mois. Après avoir refusé de se plier à une opération marketing de l'équipe de France lors du rassemblement de mars, l’attaquant du PSG a mis sur la table la question des droits à l’image des joueurs chez les Bleus . Delphine Verheyden, avocate de Kylian Mbappé, a justifié la position de son client en expliquant que celui-ci souhaitait avoir un droit de regard sur les annonceurs auxquels son image était associée, mais le clan Mbappé et la FFF semblent très loin d’un compromis.

« Il n’y aura pas de changement. C’est un sport collectif »

Interrogé dans l'émission Télématin ce jeudi, Noel Le Graët a réaffirmé sa position sur le sujet des droits à l’image. « Ce problème n’a pas été abordé avec lui, il a été abordé avec son conseiller, ou sa conseillère, mais qui n’est pas chargée de conseiller l’équipe de France, donc on a discuté avec tous les joueurs et il n’y aura pas de changement. C’est un sport collectif », confie le président de la FFF, très réticent à l’idée d’opérer des changements après le Mondial.





Rien de nouveau après le Mondial ?