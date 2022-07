Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau Kylian Mbappé recruté par Campos ?

Publié le 6 juillet 2022 à 22h15 par Axel Cornic

A peine arrivé, Vitinha affiche déjà d’énormes ambitions avec le Paris Saint-Germain. L’ancien milieu de terrain du FC Porto, qui a couté plus de 40M€, a notamment annoncé vouloir atteindre le niveau de l’un de ses plus illustres coéquipiers, avec Kylian Mbappé.

Certains parlent de lui comme la nouvelle trouvaille de Luis Campos. A seulement 22 ans, Vitinha a été élu meilleur jeune de la Liga Sagres et ses prestations avec le FC Porto semblent en avoir impressionné plus d’un. Désormais au PSG, il semble prêt à franchir un nouveau palier, aux côtés des plus grands joueurs du monde.

« J’ai envie d’atteindre le niveau de Mbappé »

Et cela le ravit, puisque lors d’un entretien accordé à RMC Sport , la nouvelle recrue du PSG a annoncé vouloir suivre l’exemple de Kylian Mbappé. « Il m’inspire que… j’ai envie d’atteindre son niveau. Il a un niveau incroyable, l’un des meilleurs du monde. Je vais tout faire pour atteindre ce niveau-là » a déclaré le milieu portugais. « Je suis dans le meilleur club pour le faire. Mais il manque beaucoup de travail pour le faire. Avec du travail, l’aide de l’équipe et la mienne aussi, je peux y arriver. C’est par ce prisme que je le vois, comme inspiration, c’est d’atteindre le niveau qui est le sien ».

