Foot - Mercato - PSG

Mercato : A peine arrivé, Vitinha est déjà dans l’histoire du PSG

Publié le 2 juillet 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

C'est désormais officiel, le PSG s'est attaché les services de Vitinha. Le milieu de terrain portugais s'est engagé avec le club de la capitale pour un transfert de 41,5M€. Une somme importante qui fait déjà de Vitinha l'un des joueurs les plus chers de l'histoire du club parisien, mais surtout, rares sont les milieux de terrain à avoir coûter plus cher à Paris.

Comme révélé par le10sport.com, le PSG s'est bien attaché les services de Vitinha. Le milieu de terrain portugais s'est engagé jusqu'en 2027 à Paris. Un transfert officialisé par le biais d'un communiqué : « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de l’international portugais Vitinha. Le milieu de terrain du FC Porto a paraphé un contrat de 5 ans avec le club de la capitale . » Le FC Porto étant côté en bourse, le montant exact de la transaction a été révélée, et il s'agit donc d'un transfert de 41,5M€. Une somme assez importante puisque cela place Vitinha parmi les transferts les plus importants de l'histoire du PSG.

Dans le top 10 des joueurs les plus chers du PSG

En effet, avec un transfert de 41,5M€, Vitinha entre immédiatement dans le top 10 des transferts les plus chers de l'histoire du PSG. Le milieu de terrain portugais est tout simplement est tout simplement le dixième joueur de ce classement selon les valeurs calculées par Transfermarkt . Il est ainsi devancé par Neymar (222M€), Kylian Mbappé (180M€), Achraf Hakimi (66,5M€), Edinson Cavani (64M€), Angel Di Maria (63M€), Mauro Icardi (50M€), David Luiz (49,5M€), Thiago Silva (42M€) et Javier Pastore (42M€). Le recrutement estival du PSG n'est pas encore terminé, ce qui pourrait faire reculer Vitinha au classement. Mais en attendant, il fait bien partie du top 10.

Vitinha, déjà l'un des milieux les plus chers du PSG

Mais surtout, avec les 41,5M€ de son transfert, Vitinha est également l'un des milieux les plus chers de l'histoire du PSG. En effet, seul Javier Pastore le devance des 500 000€ puisque l'Argentin avait été recruté pour 42M€ en provenance de Palerme en 2012. Le montant du transfert de Leandro Paredes variant selon les sources, il est difficile de savoir s'il devance ou non son nouveau coéquipier. Quoi qu'il en soit, Vitinha est assurément sur le podium des plus grosses recrues à son poste au PSG. Idrissa Gueye est effectivement quatrième de ce classement avec ses 30M€. Malgré ces chiffres, Vitinha ne semble pas ressentir la pression de son transfert.

Vitinha affiche sa joie après son transfert