Mercato - ASSE : Avec son transfert, Gourna-Douath entre déjà dans l'histoire de la Ligue 2

Publié le 15 juillet 2022

Reléguée en Ligue 2, l'ASSE doit rapidement réajuster son effectif. Dans cette optique, le club stéphanois a bouclé une très grosse vente en cédant Lucas Gourna-Douath au RB Salzbourg pour la coquette somme de 13M€. Un transfert qui fait déjà du jeune milieu de terrain formé chez les Verts l'une des joueurs les plus chers de l'histoire de la L2. Le 10 Sport vous propose de découvrir les 5 plus grosses ventes de la Ligue 2.

5) Tino Kadewere - 2020 - 12M€

Habitué à scruter l'échelon inférieur, l'OL ne passe pas à côté des prestations de Tino Kadewere avec Le Havre. Durant le mois de janvier 2020, les Gones lâchent donc 12M€ pour recruter l'attaquant zimbabwéen qui sera prêté au club normand jusqu'à la fin de la saison. Cependant, malgré ses statistiques impressionnantes avec ses 20 buts en 24 apparitions lors de la saison 2019/2020, Kadewere n'a jamais réellement réussi à confirmer son talent dans l'élite.

4) Alexis Claude-Maurice - 2019 - 13M€

Brillant en Ligue 2, Alexis Claude-Maurice réalise une très belle saison 2018/2019 avec Lorient, son club formateur. Auteur de 14 buts et 4 passes décisives, le natif de Noisy-le-Grand est l'un des meilleur joueur de Ligue 2 ce qui pousse donc l'OGC Nice à lâcher 13M€ pour l'attirer dans l'élite. Malheureusement, il sera freiné par une fracture du péroné en 2020 et verra la concurrence se renforcer à son poste avec le rachat des Aiglons par INEOS.

3) Lucas Gourna-Douath - 2022 - 13M€

Reléguée en Ligue 2, l'ASSE est contrainte de vendre afin de renflouer ses caisses. Et comme souvent chez les Verts, c'est le centre de formation qui rapporte gros. Très prometteur, Lucas Gourna-Douath s'est ainsi engagé au RB Salzbourg pour 13M€. Une somme qui pourrait d'ailleurs grossir car elle s'accompagne de certains bonus. « Nous avons pu faire venir un joueur très talentueux. Malgré de nombreuses équipes intéressées dans toute l’Europe, il a décidé de rejoindre Salzbourg. Cela montre à quel point nous nous sommes forgés une bonne réputation auprès des meilleurs talents en Europe », s'est d'ailleurs réjoui Christopher Freund, directeur sportif du RB Salzbourg.

#️⃣2️⃣7️⃣OFFIZIELL: Lucas Gourna-Douath wechselt von @ASSEofficiel zu uns. Das 18-jährige Toptalent unterschreibt einen Vertrag bis 2027. ✍️ #WirSindZukunft — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 13, 2022

2) Sébastien Frey - 1998 - 14M€

Pour trouver trace du deuxième de ce classement, il faut remonter très loin dans le temps à savoir en 1998. Cet été là, l'AS Cannes est reléguée en Ligue 2 et doit donc vendre afin d'équilibrer ses comptes. Dans cette optique, son jeune gardien Sébastien Frey est très convoité. Le portier formé au sein du club du sud de la France vient de disputer sa première saison en professionnel, et ses qualités ne sont pas passées inaperçues sur le marché, notamment en Italie où l'Inter Milan n'hésite pas à lâcher 14M€ pour le recruter. Une somme très important à l'époque, surtout pour un gardien de but. Et le portier français s'imposera comme une référence à son poste et fera une magnifique carrière en Serie A. Après l'Inter Milan, il évoluera à Parme, la Fiorentina puis le Genoa pour un total de 444 matches dans le Calcio.

1) Serhou Guirassy - 2020 - 15M€

Là encore il s'agit d'un club relégué qui doit vendre ses meilleurs éléments. En 2020, Amiens termine 19e de Ligue 1 et retombe donc en L2 ce qui va attirer plusieurs clubs sur le marché puisque les Picards possèdent quelques joueurs intéressant à l'image de Serhou Guirassy qui sort d'une saison intéressante avec 9 buts inscrits. En quête d'un buteur, le Stade Rennais n'hésitera donc pas à lâcher 15M€ pour le recruter. Une somme qui fait toujours de Guirassy le joueur le plus cher de l'histoire de la Ligue 2.