Mercato - PSG

EXCLU - PSG : Dina-Ebimbe tout proche d’un transfert !

Publié le 4 août 2022 à 22h00 par Alexis Bernard

Placé sur la liste des transferts par le PSG, Eric Junior Dina-Ebimbe a donné son accord à un club allemand depuis plusieurs semaines. Ces derniers jours, les discussions s’intensifient et Paris est sur le point de trouver un accord final pour la vente de son milieu de terrain formé au club. Le premier départ d’une longue série…

Renato Sanches a signé. C’est officiel, le milieu de terrain portugais portera les couleurs du PSG cette saison 2022-2023. Un dossier que vous avez pu suivre de bout en bout sur le10sport.com puisque nous avons révélé l’existence de l’opération Renato Sanches au PSG, la première offre parisienne à hauteur de 10 millions d’euros, l’intervention du président Nasser Al-Khelaïfi auprès du LOSC et enfin le dernier round final pour un accord global entre toutes les parties. Une quatrième recrue qui pourrait en appeler trois autres, si l’on en croit les propos de Christophe Galtier en conférence de presse ce jeudi. Mais à plus court terme, ce sont bien des départs qui vont agiter l’actualité du PSG.

Dina-Ebimbe en route vers l’Allemagne

Soucieux de faire le ménage dans son effectif afin d’offrir un groupe plus resserré à Christophe Galtier, Luis Campos a également pour objectif de faire entrer plusieurs dizaines de millions d’euros dans les caisses parisiennes. Et le PSG est justement en train de boucler plusieurs départs simultanés, notamment dans le secteur du milieu du terrain. Georginio Wijnaldum portera les couleurs de l’AS Roma dans quelques heures, Leandro Paredes se rapproche lui-aussi de l’Italie et de la Juventus Turin. Quant à Eric Junior Dina-Ebimbe, comme nous l’avons révélé un club allemand exerce un gros pressing. Il s’agit de Francfort. Et d’après nos sources, l’opération avance dans le bon sens…

EXCLU @le10sport : Francfort pousse fort pour Dina-Ebimbe (PSG)➡️Gros pressing pour boucler le dossier➡️Nottingham aussi est là➡️Francfort clairement en pole position#Mercato #PSG #MercatoPSGhttps://t.co/mlEHajlG8W — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 30, 2022

Vers un accord total

Eric Junior Dina Ebimbe a donné son accord à Francfort depuis plusieurs semaines maintenant. Tenté par une aventure en Bundesliga, le titi parisien attendait que les deux clubs trouvent un accord final pour son transfert. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le dossier est en phase final de négociation. Dina-Ebimbe est tout proche de rejoindre Francfort et le PSG de boucler un transfert pour son milieu de 23 ans qui n’a plus qu’un an de contrat à Paris. Le montant précis de la transaction n'a pas filtré mais il serait proche des premières attentes parisiennes fixées par Luis Campos à son arrivée.

Un milieu de terrain à fort gabarit ?