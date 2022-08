Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dessous du transfert de Wijnaldum sont révélés

4 août 2022

Alors que le PSG est toujours à la recherche de nouvelles recrues pour son milieu de terrain, Georginio Wijnaldum aurait de son côté trouvé sa prochaine destination. L’international néerlandais serait en passe de s’engager en faveur de l’AS Roma. Et de nouvelles révélations ont été faites sur ce dossier…

Ce n’est plus qu’une question de temps avant que Georginio Wijnaldum ne quitte le PSG. En effet, le milieu de terrain néerlandais faisait partie de la liste des indésirables de Luis Campos, et était donc à la recherche d’un nouveau projet. José Mourinho aurait décidé de lui faire confiance, et l’international Oranje serait donc en passe de s’engager en faveur de l’AS Roma. Et de nouvelles révélations ont été faites sur ce dossier…

Un accord depuis longtemps

Comme annoncé par L e Parisien , Georginio Wijnaldum aurait insisté sur plusieurs demandes avant son transfert. En effet, les deux clubs auraient eu un accord de principe pour un prêt, avec option d’achat, dès le début des négociations. Cependant, l’international néerlandais souhaitait conserver le même salaire qu’au PSG. Pour satisfaire le joueur, Paris devrait donc payer une partie de son salaire. Le Néerlandais devrait ainsi percevoir le même salaire qu'au PSG, mais avec des bonus revus à la baisse. Toutefois, la Roma proposerait des bonus supplémentaires.

Une grosse envie de départ