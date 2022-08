Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette indication XXL sur le transfert de Wijnaldum

Publié le 4 août 2022 à 19h10 par La rédaction mis à jour le 4 août 2022 à 19h10

Alors que le départ de Georginio Wijnaldum semble plus que jamais proche, de nouveaux détails ont été livrés concernant le deal entre le PSG et l’AS Roma. Le joueur aurait programmé son arrivée à Rome pour ce jeudi après-midi afin de boucler son prêt du côté de la capitale italienne.

L’affaire Georginio Wijnaldum devrait être bientôt bouclée. En effet, le milieu de terrain néerlandais ne ferait pas partie des plans de Christophe Galtier pour la saison à venir au PSG. Ainsi, l’ancien joueur de Liverpool était, depuis quelques jours, en négociations avec l’AS Roma. Et alors que le départ vers la capitale italienne semble se rapprocher, de nouvelles révélations ont été faites sur ce dossier…

Une option d’achat à 8M€, mais pas d'obligation

Comme annoncé par le journaliste italien Gianluca Di Marzio, Georginio Wijnaldum devrait bel et bien rejoindre l’AS Roma. Cependant, le PSG n’aurait pas réussi à obtenir l’obligation d’achat qu’ils souhaitaient inclure dans le deal initial. Cependant, une option d’achat serait bel et bien présente, pour un montant avoisinant les 8M€. Un départ définitif de l’international néerlandais serait donc toujours possible à l’issue de cette saison.

Georginio Wijnaldum à Rome ce jeudi ?