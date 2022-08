Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les chiffres du transfert de Veretout sont révélés

Publié le 4 août 2022 à 18h30 par Amadou Diawara mis à jour le 4 août 2022 à 18h33

Pour pallier le départ de Boubacar Kamara, parti librement et gratuitement à Aston Villa, l'OM a décidé de miser sur Jordan Veretout. En effet, Pablo Longoria aurait bouclé un transfert à 11M€ pour le milieu de terrain de l'AS Rome. Et à en croire la presse italienne, le président de l'OM pourrait également verser 4,5M€ de bonus aux Giallorossi.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Boubacar Kamara a préféré ne pas prolonger pour pouvoir se lancer un tout nouveau défi. En effet, l'international français a choisi de rejoindre librement et gratuitement Aston Villa en Premier League cet été. Et pour remplacer Boubacar Kamara, l'OM a opté pour Jordan Veretout.

Mercato - OM : Longoria dans l’impasse pour le transfert de cet attaquant ? https://t.co/MEh6RjuFCB pic.twitter.com/rmtue0phAG — le10sport (@le10sport) August 4, 2022

Pour le transfert de Jordan Veretout à l'OM, c'est bouclé

D'après la presse italienne - plus précisément Il Corriere dello Sport, la Gazzetta dello Sport et Il Corriere della Sera - Jordan Veretout ne serait plus qu'à un pas de l'OM. En effet, l'international français devrait quitter la Roma cet été et s'engager en faveur du club phocéen sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat. Une obligation d'achat qui serait à hauteur de 10M€. D'ailleurs, un contrat de trois saisons d'environ 3M€ annuels attendrait déjà Jordan Veretout à l'OM.

Un transfert à 11M€ à l'OM pour Jordan Veretout

Ce jeudi après-midi, Foot Mercato a lâché de nouvelles précisions de taille sur l'opération Jordan Veretout. A en croire le média français, le milieu de terrain de l'AS Rome devrait bel et bien signer un contrat de trois saisons avec l'OM, mais il aurait la possibilité d'étendre son bail d'une année grâce à une option présente dans son bail. Et alors que la presse italienne évoque un prêt avec obligation d'achat pour Jordan Veretout, Foot Mercato précise que l'OM et l'AS Rome devraient finaliser un transfert. Un transfert qui avoisinerait les 11M€.

Des bonus à 4,5M€ négociés entre l'OM et l'AS Rome