Mercato - OM : Le salaire XXL de Jordan Veretout est déjà dévoilé

Publié le 3 août 2022 à 22h15 par La rédaction mis à jour le 3 août 2022 à 22h18

Plus proche que jamais de faire son retour en France, Jordan Veretout pourrait bientôt faire ses adieux à l’AS Roma. Avec la future arrivée de Georginio Wijnaldum, le milieu français n’aura pas sa place dans le milieu Romain. Alors que les discussions continuent entre le club italien et Marseille, les dernières discussions devront avoir lieu demain pour finaliser le transfert du joueur, qui devrait toucher un salaire de 3M€ à l'OM.

La future arrivée à l’AS Roma du milieu de terrain parisien, Georginio Wijnaldum, bloquerait toutes les chances de Jordan Veretout de pouvoir s’implanter dans le milieu Romain. Sur le marché depuis un certain temps, plusieurs clubs français notamment seraient intéressés par le joueur. Et un transfert à l’OM se concrétiserait.

Dernières discussions jeudi entre l'OM et la Roma

Alors que le dossier avance du côté de Marseille concernant la future arrivée de Jordan Veretout, les discussions entre les deux clubs continuent et pourraient même se terminer ce jeudi. En effet, C alciomercato.com annonce sur son site qu’il y aura probablement un dernier contact entre l’AS Roma et l’OM autour d’un transfert de 10 millions d’euros.

Un accord de 3M€ entre Jordan Veretout et l'OM ?

Toujours selon le site italien, l’Olympique de Marseille serait prêt à offrir un salaire de 3M€ par an à Jordan Veretout. D'ailleurs, les deux parties seraient tombés d'accord pour signer un contrat de ce montant.