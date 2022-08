Foot - OM

Les confidences de Pablo Longoria sur la crise à Marseille

Publié le 3 août 2022 à 15h30 par Thomas Bourseau

Entre Igor Tudor et l’OM, l’aventure n’a pas démarré de la meilleure des manières. Outre les résultats en demi-teinte et le fond de jeu critiqué, le technicien croate a été l’instigateur d’accrochages avec Gerson notamment. De quoi créer une mauvaise ambiance qui aurait initié une mini fronde au sein du groupe professionnel, au point où une réunion entre les deux parties a eu lieu mardi après-midi. Président de l’OM, Pablo Longoria s’est défendu ce mercredi sur son choix de faire de Tudor le successeur de Jorge Sampaoli en montant au créneau après ladite entrevue.

Après la présentation des quatre nouvelles recrues de l’OM, à savoir Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Luis Suarez et Nuno Tavares, Pablo Longoria a répondu à cinq questions des journalistes présents dans la salle de presse du Vélodrome afin d’évoquer l’actualité mercato de l’Olympique de Marseille, mais aussi, évidemment, le cas Igor Tudor. Un point qui fait couler beaucoup d’encre dans la presse ces derniers jours, mais en qui le président de l’OM place sa totale confiance. « Tout changement, il faut mettre du temps à s'adapter. Dans le football, il y a différentes choses. Je pense que le football va évoluer vers un football plus physique et plus basé sur le jeu de transition. On voulait prendre cette direction. C'est sûr qu'on ne va pas juger le vrai OM d’Igor Tudor dès le mois de septembre. C'est un processus. L'adaptation, l'arrivée de nouveaux joueurs, ça permet de mettre de la vitesse, mais nous, en tant que club, nous sommes sur du chemin qu'on a pris ».

Igor Tudor ne fait pas l’unanimité à l’OM et Payet demande à voir Longoria

Comme L’Equipe l’a révélé dans la journée de mardi, le groupe marseillais ne serait pas totalement en adéquation avec la méthode Igor Tudor. D’ailleurs, le capitaine de l’OM, en la personne de Dimitri Payet, aurait demandé une audience à Pablo Longoria pour qu’un entretien ait lieu entre les deux hommes au sujet de la gestion de groupe de Tudor. Cette requête serait restée sans réponse pour le moment.

Longoria monte au créneau après la réunion entre Tudor et les joueurs

Néanmoins, une entrevue entre une bonne partie de l’effectif de l’OM et le staff d’Igor Tudor s’est déroulée mardi en fin d’après-midi au centre Robert Louis-Dreyfus. Invité à s’exprimer sur ladite réunion, Pablo Longoria a adopté une position claire sur les problèmes internes de ce genre : ils doivent le rester et ne pas être étalés dans la presse selon le président de l’OM. « Les discussions du vestiaire doivent rester dans le vestiaire. Rappelez-vous le jour de la présentation d'Igor Tudor, le message du club ne change pas depuis ce jour. On a parlé depuis ce jour d'exigence, de travail, de discipline et tout le monde doit prendre la même direction. Hier, on a rappelé toutes ces choses ».

« On a discuté entre hommes et réussi à tout mettre à plat, c'est mon ressenti »