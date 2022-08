Foot - OM

OM : Les grandes annonces de Pablo Longoria pour cette saison

Publié le 3 août 2022 à 10h00 par Thibault Morlain

Plus que quelques jours dont avant l’ouverture de la saison de Ligue 1. Du côté de l’OM, on cherchera à faire, si ce n’est aussi bien que lors du précédent exercice durant lequel les Phocéens avaient terminé à la 2ème place. Ajouté à cela, il y a aura aussi la Ligue des Champions à jouer. Une grosse saison attend donc l’OM et Pablo Longoria a annoncé la couleur pour cet exercice.

Le 7 août prochain, l’OM débutera sa saison de Ligue 1 par une réception de Reims. De quoi donner l’occasion aux Phocéens de bien se lancer pour cet exercice qui s’annonce relevé. Entre le championnat et la Ligue des Champions, les joueurs d’Igor Tudor devront réaliser de belles performances pour satisfaire leur public.

« Les remous d’avant-saison ne m’intéressent pas »

En attendant le coup d’envoi de la Ligue 1, l’OM n’a pas vécu un été très facile. En effet, entre le départ de Jorge Sampaoli, le mercato à gérer et surtout les tensions autour d’Igor Tudor, Pablo Longoria n’a pas eu des derniers jours tranquilles. Mais cela n’intéresse pas le président de l’OM. Dans des propos accordés à L’Equipe , il a assuré : « La compétition arrive et les remous d’avant-saison ne m’intéressent pas ».

« Nous espérons nous mêler à la bataille pour le podium »

Rendez-vous donc sur le terrain pour Pablo Longoria et l’OM. Et tout d’abord, comme l’a confié l’Espagnol, la priorité sera de faire bonne figure en Ligue 1. La saison dernière, le club phocéen a terminé à la 2ème place derrière le PSG et il y a un statut à faire respecter. « Comme la saison dernière, nous espérons nous mêler à la bataille pour le podium, le message reste le même auprès de nos joueurs. (…) L’objectif premier reste le Championnat, on est vraiment concentrés dessus », a lâché Longoria.

« On ambitionne d’être compétitifs »

Mais pour l’OM, il y aura aussi la Ligue des Champions à jouer cette saison. Alors que les dernières sorties européennes n’ont pas été simples pour les Marseillais, Pablo Longoria s’est confié sur cette aventure en Ligue des Champions qui attend son club, confiant : « En Ligue des Champions, tout dépendra du tirage au sort. On ambitionne d’être compétitifs, sans se mettre trop la pression. On espère monter crescendo, match après match ».

« On fait du football pour nos supporters »