Mercato - OM : Ça se bouscule pour le transfert de Dieng

Publié le 4 août 2022 à 17h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 4 août 2022 à 17h35

Après une première saison en professionnel plus qu’intéressante, Bamba Dieng a été mis de côté par Igor Tudor, le nouvel entraîneur de l’OM. Pour enfin réaliser une vente intéressante, Pablo Longoria souhaite se séparer du Sénégalais, mais ce dernier insiste pour rester. En Angleterre, pas moins de six clubs s’intéresseraient à lui.

Même si le mercato de l’OM a mis du temps à se décanter, Pablo Longoria a fini par attirer plusieurs renforts. Juste avant la reprise de la Ligue 1, Igor Tudor pourra compter sur sept recrues, en attendant les arrivées de Jordan Veretout et d'Alexis Sanchez, annoncés tout proche de l’OM. Un mercato plutôt intéressant de la part de Pablo Longoria, surtout au vu des finances du club. En revanche, là où cela se gâte, c’est au niveau des ventes. Dès l’ouverture du marché des transferts, Frank McCourt avait mis la pression à Pablo Longoria sur ce point. Début août, l’OM n’a vendu qu’un seul joueur : Luan Peres. Même si plusieurs gros salaires comme Steve Mandanda et Nemanja Radonjic ont quitté le club, l’OM n’a fait quasiment aucun bénéfice.

Bamba Dieng, prochain transfert ?

Une question de temps ? C’est bien possible. L’un des joueurs qui pourrait quitter l’OM prochainement, c’est Bamba Dieng. L’international sénégalais est celui qui dispose de l’une des plus grosses valeur marchande de l’effectif et vu le monde en attaque, Pablo Longoria n’aura même pas besoin de le remplacer. « C'est un joueur important. Il a beaucoup d'impact, il a de la valeur. Mais on doit rappeler les valeurs du sport moderne », expliquait le président olympien mercredi en conférence de presse.

Le Sénégalais veut rester à l’OM

Car du côté de Bamba Dieng, un départ est écarté. Son agent l’a rappelé en début de semaine, le jeune attaquant de 22 ans souhaite rester à l’OM et continuer sa progression. Mais au vu de la situation actuelle, Bamba Dieng ne risque pas d’évoluer. Avec Cengiz Under, il fait partie des joueurs « bannis » par Igor Tudor. Depuis la deuxième mi-temps contre Norwich, Bamba Dieng n’a pas eu une petite minute de jeu. Un choix qui interpelle, surtout que le Sénégalais était le meilleur buteur de l’OM sur la préparation avec… trois matchs de moins que tout le monde. Ce qui n'aurait pas manqué d'alerter plusieurs écuries de Premier League.

🔵⚪ Bamba Dieng 🇸🇳 participe bien à l'entraînement ⚡#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/SuMtcwQwyn — GP013 (@Gp_013) August 3, 2022

L’Angleterre, l’Allemagne et l’Espagne à ses pieds