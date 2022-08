Foot - Mercato - OM

OM : Tuchel met le feu au feuilleton Memphis Depay

Publié le 4 août 2022 à 15h10 par Thomas Bourseau

Avant la clôture du mercato estival, Pablo Longoria aimerait poursuivre le remodelage de l’effectif d’Igor Tudor avec le recrutement de Memphis Depay entre autres. Cependant, le président de l’OM se frotterait au gratin européen et particulièrement au Chelsea de Thomas Tuchel qui aurait vu le Barça lui offrir les services de Depay.

Cet été, le FC Barcelone s’est considérablement renforcé dans le secteur offensif en mettant notamment la main sur Raphinha et Robert Lewandowski. Et alors qu’un départ libre de tout contrat d’Ousmane Dembélé semblait se dessiner, le champion du monde tricolore a finalement pris la décision de prolonger son contrat de deux saisons, soit jusqu’en juin 2024. De quoi considérablement mettre en péril le temps de jeu de Memphis Depay et de Pierre-Emerick Aubameyang notamment.

L’OM toujours sur les rangs pour Memphis Depay

Ce qui pourrait faire les affaires de Pablo Longoria. Président de l’OM, l’Espagnol aurait en plus d’Alexis Sanchez, coché le nom de Memphis Depay dont le contrat au FC Barcelone expirera en juin 2023. Après Konrad de la Fuente l’été dernier, l’OM parviendra-il à boucler la venue d’un autre attaquant du FC Barcelone ?

Le Barça a proposé les services de Memphis Depay à Chelsea