Erling Haaland lâche ses vérités sur son transfert

Publié le 4 août 2022 à 13h35 par Thomas Bourseau

Pendant de longs mois, le feuilleton Erling Braut Haaland a animé le marché des transferts. Annoncé chez les meilleures formations d’Europe, le Norvégien a finalement privilégié Manchester City. Pep Guardiola a été un argument de taille pour qu’il signe chez les Skyblues. Néanmoins, les racines d’Haaland ont également joué un grand rôle dans son processus de décision.

Il a été la grosse attraction de la saison 2021/2022. Au même titre que Kylian Mbappé qui a pour sa part fait le choix de prolonger son contrat au PSG plutôt que de librement s’engager avec le Real Madrid, Erling Braut Haaland a fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Contrairement à Mbappé, Haaland semble avoir eu l’embarras du choix pour son avenir tant les clubs se seraient penchés sur son ancienne situation au Borussia Dortmund. Finalement, c’est Manchester City qui a raflé la mise dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland.

Haaland avait l’Europe a ses pieds

Cependant, les options ont été multiples pour Erling Braut Haaland. Dès août 2021, le10sport.com vous révélait en exclusivité qu’Haaland était considéré comme étant la grande priorité du PSG pour cet été en cas de départ de Kylian Mbappé, qui ne s’est finalement pas concrétisé. Néanmoins, cela a plutôt été entre le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich que le transfert du Norvégien s’est joué tout au long de la saison avant que le Manchester City de Pep Guardiola ne sorte vainqueur de cette opération XXL.

Haaland a fait le choix du coeur avec l’Angleterre

Pour quelle raison Erling Braut Haaland a-t-il choisi Manchester City et surtout, a pris la décision de snober des cadors européens tels que le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich pour ne citer qu’eux ? La réponse réside dans ses origines. Outre le fait que son père Alf-Inge soit passé par Manchester City lors de sa carrière professionnelle et qu’il ait naturellement été un supporter des Skyblues dans sa jeunesse, Haaland a reconnu que sa nationalité norvégienne avait pesé dans son choix de rejoindre la Premier League. « J'ai grandi en Norvège et c'est la Premier League quoi qu'il arrive. Tout le monde regarde la Premier League et a un club, donc c'est la Premier League tout le temps ». Voici le message clair que le nouvel attaquant de Pep Guardiola a fait passer dans une interview pour Sky Sports. En outre, la ferveur populaire en Angleterre autour du football a également incité Haaland à porter son choix sur la Premier League. « J'ai hâte de ressentir l'atmosphère et la rivalité entre nous et eux, entre les supporters. J'ai assisté à de nombreux matchs en Angleterre et c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. Il y a aussi l'ambiance du match, le rythme. Ça va être dur et c'est ce qui fait le charme de la Premier League. C'est une compétition belle et dure, c'est pourquoi c'est le championnat le plus populaire au monde ».

🗣 "It's about how you're feeling if you want a new job, how you feel. Thinking about you in this new job."Erling Haaland explains why he wanted to join Manchester City over any other club pic.twitter.com/VStKRpvxFn — Football Daily (@footballdaily) August 4, 2022

Pep Guardiola, l’ultime argument pour le transfert d’Haaland