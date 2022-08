Foot - Mercato - PSG

PSG : Un dossier brûlant du mercato va être bouclé

Publié le 4 août 2022 à 10h10 par Axel Cornic

Arrivé il y a seulement un an à la fin de son contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum devrait d’ores et déjà quitter le Paris Saint-Germain. Le milieu néerlandais, qui n’a jamais réussi à s’imposer au sein du club parisien, serait tout proche de s’engager en faveur de l’AS Roma d’un certain José Mourinho.

Si le PSG s’apprête à accueillir une nouvelle recrue avec Renato Sanches, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, la mission ventes se poursuit. Le prochain sacrifié devrait vraisemblablement être Georginio Wijnaldum, qui s’est révélé être un flop après son arrivée en provenance de Liverpool l’été dernier.

C’est le jour de Wijnaldum à la Roma

A en croire un grand nombre de médias français comme étranger, le milieu de terrain du PSG serait tout proche de l’AS Roma, où José Mourinho aurait réclamé son arrivée. D’après les informations de Sky Sport Italia , tout pourrait d’ailleurs se boucler dès ce jeudi 4 aout, avec Wijnaldum qui devrait ensuite débarquer en Italie en fin de semaine.

L’OM, grand gagnant de ce dossier ?

A noter que le transfert de Georginio Wijnaldum pourrait grandement aider... le mercato de l’Olympique de Marseille ! En Italie on assure en effet que Jordan Veretout pourrait être libéré par l’arrivée du milieu du PSG et devrait donc rejoindre l’OM dans le cadre d’une opération autour des 10M€.