Mercato - OM : Un rebondissement de dernière minute pour Veretout ?

Publié le 4 août 2022 à 16h45 par Amadou Diawara mis à jour le 4 août 2022 à 16h45

D'après la presse italienne, Jordan Veretout ne serait plus qu'à un pas d'un transfert à l'OM sous la forme d'un prêt avec une option d'achat obligatoire à 10M€. Toutefois, Pablo Longoria aurait négocié une toute autre formule avec l'AS Rome en réalité. En effet, Jordan Veretout devrait plutôt être vendu à l'OM pour une somme proche de 11M€.

Pour pallier le départ de Boubacar Kamara, transféré librement et gratuitement vers Aston Villa, Pablo Longoria aurait décidé de miser sur Jordan Veretout. En effet, le président de l'OM serait sur le point d'offrir le milieu de terrain de l'AS Rome à Igor Tudor.

Un transfert à l'OM, et non un prêt, pour Jordan Veretout

D'après les indiscrétions de la presse italienne - à savoir Il Corriere dello Sport , Il Messaggero et Il Corriere della Sera - de ce jeudi, Pablo Longoria serait sur le point de boucler le prêt avec option d'achat de Jordan Veretout. Alors qu'il se serait entendu avec l'AS Rome pour payer une clause à 10M€ à l'été 2023, le président de l'OM aurait préparé un contrat de trois saisons à hauteur de 3M€ annuels à l'international français.

Un transfert à 11M€ pour Jordan Veretout