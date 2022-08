Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, OM… Nouveau rebondissement pour Fofana

Publié le 4 août 2022 à 14h35 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Seko Fofana est un joueur du RC Lens. Mais le sera-t-il encore le 1er septembre à la clôture du marché des transferts ? Telle est la question qui va animer les prochaines semaines. En effet, l’Ivoirien ne manquerait pas de prétendants. Fofana a notamment été annoncé dans le viseur du PSG ou encore de l’OM. Mais voilà que l’ancien de l’Udinese pourrait finalement faire son retour en Italie.

L’avenir de Seko Fofana fait énormément parler à l’occasion de ce mercato. Aujourd’hui au RC Lens, l’Ivoirien est sous contrat jusqu’en 2024. Mais un transfert pourrait bien être acte cet été alors que le protégé de Franck Haise suscite de nombreuses convoitises. L’entraîneur du RC Lens s’est d’ailleurs confié sur le cas Fofana dernièrement, expliquant notamment : « Le pourcentage de chances de voir Sesko Fofana rester au RC Lens ? De 0 à 100% ! Je suis très franc quand je vous dit ça. Ce qui est sûr c’est que depuis le 24 juin, date à laquelle le groupe a repris, Seko est bien là, il s’entraine très bien et c’est toujours le même compétiteur. Il a envie de gagner tous les matches. Comme nous. Maintenant je sais, on est tous au courant que potentiellement, il peut y avoir encore des départs. Mais aujourd’hui c’est mon capitaine, c’est un joueur lensois et je ne me pose pas d’autre question. Si dans une semaine ou dans 15 jours c’est autrement, on s’adaptera. Il y a à la fois toutes les raisons et aucune raison pour qu’il parte. Une deadline fixée ? Il y a des choses qui nous regardent en interne sur lesquelles je ne vais pas communiquer car c’est l’histoire entre le club, le staff, Seko et son entourage. Ce n’est pas trop secret mais ça reste entre nous ».

Le PSG regarde ailleurs

Où jouera alors Seko Fofana à compter du 1er septembre ? Son nom a notamment circulé du côté du PSG. D’ailleurs, alors que le club de la capitale a déjà accueilli Vitinha et s’apprête à recruter Renato Sanches, un troisième milieu de terrain serait recherché. Pour autant, comme révélé par L’Equipe ce jeudi, bien que Fofana serait dans les petits papiers de Luis Campos, il ne serait toutefois pas l’option numéro 1. Au PSG, on chercherait plutôt un joueur au profil grand et puissant afin de densifier l’entrejeu. D’ailleurs, il y aurait une priorité et elle mènerait à un joueur évoluant à l’étranger, mais qui a l’expérience de la Ligue 1.

Trop cher pour l’OM ?

Il y a aussi eu la piste OM pour Seko Fofana. D’ailleurs, Le Phocéen révélait que le joueur du RC Lens avait trouvé un accord avec Pablo Longoria pour son arrivée chez les Phocéens. Une tendance toutefois démentie par la suite par Footmercato . En effet, il était expliqué que Fofana serait loin d’une arrivée à l’OM, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il y a l’aspect financier puisque l’Ivoirien serait trop cher pour le club de Frank McCourt. De plus, Seko Fofana n’entretiendrait pas la meilleure des relations avec Igor Tudor depuis leur collaboration à l’Udinese.

Le Milan AC débarque pour Seko Fofana