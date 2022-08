Foot - Mercato - OM

La presse italienne annonce le nouveau transfert de Longoria

Publié le 4 août 2022 à 12h30 par Axel Cornic

Pablo Longoria s’est montré très actif en ce mercato estival, bouclant une dizaine de recrues pour renforcer l’Olympique de Marseille. C’est toutefois loin d’être terminé puisqu’en Italie on assure qu’un nouveau visage devrait débarquer dans le sud de la France, avec Jordan Veretout de l’AS Roma, un nom qui revient régulièrement depuis le début de l’été.

Ce n’est pas un long et calme été que l’on traverse à l’OM. Après une qualification en Ligue des Champions acquise sur le fil, le club phocéen a vu Jorge Sampaoli claquer la porte et si son successeur est rapidement arrivé avec Igor Tudor, la mayonnaise ne semble pas prendre. L’ancien coach de l’Hellas Verona se serait déjà mis à dos une partie de l’équipe, puisqu’il y aurait eu des clashs avec certains joueurs majeurs de l’OM. Pas assez toutefois pour mettre en danger ce nouveau projet, puisque Pablo Longoria a récemment assuré n’avoir aucune inquiétude à ce sujet pour le moment et continue surtout à se concentrer sur le mercato estival.

Longoria encore une fois très actif sur le mercato

Avec les départs importants de Boubacar Kamara et William Saliba, on savait que l’OM devait frapper fort cet été et Pablo Longoria n’a pas déçu. Plusieurs renforts ont débarqué avec notamment Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss et Nuno Tavares. Des très jolis coups, puisque la plupart sont arrivés soit en prêt soit libre de tout contrat, ce qui est notamment le cas de l’ancien défenseur du FC Porto. Cela ne suffit toutefois pas, puisqu’un autre transfert serait quasiment bouclé du côté de l’OM !

Un contrat de trois ans et un salaire de 3M€ net

Ce jeudi, la presse italienne s’accorde pour dire que Jordan Veretout est à un pas de l’OM ! D’après les informations de Il Corriere dello Sport , un contrat de trois ans attendrait l’international français de 29 ans, lié à l’AS Roma jusqu’en 2024 et vraisemblablement plus dans les plans de José Mourinho. Des informations confirmées par Il Messaggero et Il Corriere di Roma , qui parlent d’un salaire de 3M€ net et d’un prêt avec une option d’achat obligatoire fixée à 10M€.

