OM : Sampaoli est parti, ses chouchous sont menacés à l’OM

Publié le 4 août 2022 à 09h30 par Thibault Morlain

Cet été, la terre a tremblé du côté de l’OM. En effet, alors que cela n’était absolument pas prévu, Jorge Sampaoli a décidé de claquer la porte et quitter son poste d’entraîneur. Depuis, Pablo Longoria est allé chercher Igor Tudor. C’est désormais le Croate qui est aux commandes. Un changement qui ne serait pas sans conséquences, notamment pour ce qui est des anciens protégés de Sampaoli à l’OM.

Au milieu d’un marché des transferts déjà pas simple pour l’OM, Pablo Longoria a dû se mettre en quête d’un nouvel entraîneur pour le club phocéen. En effet, alors que Jorge Sampaoli avait pourtant encore un an de contrat, il a décidé de partir, mécontent du recrutement réalisé par son club. Igor Tudor est alors arrivé à l’OM pour remplacer Sampaoli. Une nomination du Croate qui ne manque pas de créer de l’électricité en interne. Mais c’est bien Tudor qui est aux commandes et les anciens chouchous de Jorge Sampaoli pourraient alors en faire les frais, notamment étant donné la politique de cet été à l’OM comme le révèle L’Equipe .

Personne n’est intransférable

Et cet été, alors que l’OM a besoin de vendre et de faire rentrer de l’argent dans les caisses, personne ne serait ainsi intransférable. Si une offre arrive sur le bureau de Pablo Longoria, elle sera écoutée et si elle est jugée satisfaisante, le joueur concerné, peu importe qui il est, pourrait alors faire ses valises. Bien évidemment, les indésirables de l’OM sont en première ligne pour partir, mais certains cadres, à plus grosse valeur marchande, pourraient aussi s’en aller.

L’épineux cas Gerson

Et s’il y a un chouchou de Jorge Sampaoli qui pourrait rapporter gros à l’OM, c’est Gerson. Recruté pour 25M€ l’été dernier, le Brésilien ne sera donc pas retenu en cas d’offre intéressante. Le cas de Gerson fait d’ailleurs énormément parler dernièrement. Cela aurait été tendu entre le Marseillais et Igor Tudor. Un clash accompagné de certaines rumeurs sur le mercato. Bien que Gerson n’aurait pas envie de quitter l’OM, la direction phocéenne envisagerait bien de s’en séparer s’il y avait une opportunité.

Rongier et Ünder aussi concernés ?

Mais Gerson n’est donc pas le seul concerné par un possible départ à l’OM d’ici la fin du mercato. Valentin Rongier, Cengiz Ünder ou Bamba Dieng, eux aussi été très appréciés par Jorge Sampaoli, ne seront également pas retenus si une belle arrive étant donné leur valeur marchande actuelle. Affaire à suivre…