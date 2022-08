Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier et Luis Campos ont tout prévu pour la fin du mercato

Publié le 4 août 2022 à 14h30 par Guillaume de Saint Sauveur

En plus de l’arrivée imminente de Renato Sanches qui a été confirmée par Christophe Galtier, le PSG entend bien continuer son mercato dans les prochaines semaines. Plusieurs renforts sont encore attendus par Luis Campos et l’entraîneur parisien, qui a confirmé cette tendance en conférence de presse.

Après Vitinha (22 ans, 40M€), Hugo Ekitike (20 ans, prêt avec option d’achat de 35M€) et Nordi Mukiele (24 ans, 15M€), Luis Campos a encore du pain sur le planche pour le recrutement estival du PSG ! Le conseiller sportif du club de la capitale souhaite encore attirer du renfort pour offrir à Christophe Galtier l’effectif le plus compétitif possible afin d’affronter les échéances qui s’annoncent pour la saison à venir, et cela commence déjà par le dossier brûlant du moment au PSG : le transfert de Renato Sanches (24 ans, LOSC).

C’est confirmé, Renato Sanches signe au PSG

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, le milieu de terrain portugais débarque au PSG, et ce recrutement a été confirmé ce jeudi en conférence de presse par Christophe Galtier : « Il est attendu cet après-midi à Paris. Renato est un joueur qui a des qualités que d’autres n’ont pas, notamment si je le compare à Marco [Verratti] ou à Danilo. Très explosif, très percutant. Il y avait cette opportunité là sur le marché, de prendre un joueur qui connaissait à la fois le championnat français et aussi le très haut niveau. Évidemment il va devoir s’intégrer parce qu’il arrive très tardivement. Il a très peu joué parce qu’il était dans l’attende d’un transfert. C’est un joueur différent. Il est très explosif, il a cette qualité à casser les lignes au milieu de terrain et aussi à rattraper les coups sur le plan défensif », a expliqué l’entraîneur du PSG. Et même avec Renato Sanches, le mercato n’est pas terminé…

Galtier attend encore trois joueurs au PSG

Dans cette même conférence de presse, Christophe Galtier a annoncé la couleur pour la suite du recrutement et assure qu’il attend des renforts supplémentaires au PSG : « Combien de joueurs j’attends encore ? Trois. Après, je connais la difficulté du mercato. Et on est pas là pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif et des joueurs qui sont proches en terme de niveau pour avoir une concurrence saine. Est-ce que ces trois joueurs vont arriver vite, plus tard ou pas du tout, je ne le sais pas. Mais je sais que le club met tout en oeuvre pour avoir le meilleur effectif », poursuit Galtier.

Les profils sont déjà ciblés au PSG

Le discours de Galtier confirme donc les révélations de L’EQUIPE dans ses colonnes du jour, évoquant les trois profils ciblés par Luis Campos pour la suite du mercato au PSG : un milieu de terrain athlétique, un buteur et un défenseur central. Pour rappel, la priorité reste Milan Skriniar (27 ans) à cet effet, mais les 70M€ réclamés par l’Inter Milan dans ce dossier refroidissent les ardeurs du PSG. Affaire à suivre…