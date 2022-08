Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça bouge enfin pour le mercato de Campos et Henrique

Publié le 4 août 2022 à 11h30 par Axel Cornic

Arrivés au Paris Saint-Germain cet été, Luis Campos et Antero Henrique travaillent d’arrache-pied pour renforcer l’effectif... mais surtout pour le réduire ! Une grande liste d’indésirable a en effet été dressée et si les choses allaient au ralenti, tout pourrait finalement s’accélérer au cours des prochains jours.

Dès la fin de saison dernière, le ton a été donné. Exit Leonardo et son projet dépensier, place à un nouveau PSG que l’on annonce moins bling-bling. Aux manettes, Luis Campos mais surtout Antero Henrique, qui après avoir occupé le poste de directeur sportif semble aider le club parisien dans une tache qui n’a jamais été son fort, avec les ventes. Le travail est immense, puisque la liste des indésirables est très longue et certains ont déjà quitté le club en prêt ou en transfert, comme Alphonse Areola et Colin Dagba. Ces dernières semaines, très peu de nouvelles sont toutefois tombées au sujet des éventuels départs désirés par le PSG...

Mercato - PSG : Voilà les trois prochains transferts programmés par Campos https://t.co/O9ScvMIHbk pic.twitter.com/xCmSxyWc0b — le10sport (@le10sport) August 4, 2022

Wijnaldum à la Roma, c’est imminent

Jusqu’à maintenant ! Depuis quelques jours, les choses semblent bouger du côté du PSG et un départ semble même imminent à en croire la presse italienne. Ce jeudi, La Gazzetta dello Sport annonce que tout serait d’ores et déjà bouclé pour le départ de Georginio Wijnaldum, qui devrait poser ses valises à l’AS Roma. Réclamé par José Mourinho, le Néerlandais serait attendu dans la Ville Eternelle au cours des prochaines heures et pourrait être présenté en grande pompe en fin de semaine.

Milan revient à la charge pour Diallo

L’autre opération qui chauffe au PSG concernerait Abdou Diallo. Barré par Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe, le Champion d’Afrique est clairement poussé vers la sortie. Il ne semble d’ailleurs pas s’opposer à un départ du club parisien, qu’il a rejoint en juillet 2019 en provenance du Borussia Dortmund. A en croire les informations de Il Corriere dello Sport , les discussions entre l’AC Milan et le PSG auraient repris de plus belle et Diallo pourrait donc devenir le remplaçant du capitaine Alessio Romagnoli, parti à la Lazio à la fin de son contrat.

Paredes d’accord avec la Juventus