OM : Le transfert d’Alexis Sanchez va faire deux victimes à l’OM

Publié le 4 août 2022 à 11h10 par Thibault Morlain

Alors qu’Alexis Sanchez va prochainement résilier son contrat avec l’Inter Milan, plus rien ne le retiendra alors de signer avec l’OM. L’arrivée du Chilien serait ainsi imminente sur la Canebière, mais elle ne sera pas sans conséquence. Tandis que Sanchez va donc poser ses valises à l’OM, d’autres devraient eux prendre la porte de sortie.

La prochaine recrue estivale de l’OM pourrait bien être Alexis Sanchez. Le Chilien se rapproche de plus en plus d’une arrivée à Marseille, où un joli contrat l’attend. En effet, le futur ex-joueur de l’Inter Milan pourrait s’engager pour deux ans avec à la clé un salaire annuel net de 3,5M€. Mais pour accueillir Alexis Sanchez, l’OM va devoir faire de la place dans sa masse salariale et se séparer de certains joueurs, notamment en attaque.

Mercato - OM : Alexis Sanchez dit tout sur son avenir https://t.co/7rpFY1Im2K pic.twitter.com/eybcD7hJEl — le10sport (@le10sport) August 4, 2022

De la Fuente déjà partant

Et un élément offensif semble actuellement proche du départ : Konrad de la Fuente. Arrivé l’été dernier en provenance du FC Barcelone, l’Américain n’a pas convaincu. Il devrait d’ailleurs retourner en Espagne. Selon L’Equipe , De la Fuente, lié jusqu’en 2025, pourrait être prêté avec une option d’achat quasiment obligatoire à Valladolid.

Bakambu aussi ?

C’est ensuite Cédric Bakambu qui pourrait quitter l’OM, lui qui est arrivé en janvier dernier. Ça discuterait ainsi actuellement avec le Celta Vigo pour le transfert du Congolais. Un départ qui ferait alors du bien aux finances de l’OM étant donné le salaire de Bakambu, sous contrat jusqu’en 2024.