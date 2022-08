Foot - Mercato - PSG

Mercato - Officiel : Renato Sanches débarque au PSG

Publié le 4 août 2022 à 19h30 par Amadou Diawara mis à jour le 4 août 2022 à 19h31

Après Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, le PSG vient d'officialiser sa quatrième recrue de l'été. En effet, le club de la capitale a annoncé qu'il avait bouclé le transfert de Renato Sanches, et ce, seulement quelques heures après la confirmation de Christophe Galtier de son arrivée.

Pour révolutionner le PSG, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de remplacer Leonardo et Mauricio Pochettino par Luis Campos et Christophe Galtier. Et les deux hommes n'ont pas chômé depuis leurs arrivées. En effet, Luis Campos et Christophe Galtier ont déjà apporté beaucoup de changement au PSG. En ce qui concerne le nouveau conseiller football parisien, il a déjà bouclé les signatures de trois joueurs : Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele. D'ailleurs, Luis Campos vient également d'en finir avec Renato Sanches, puisque le PSG vient d'officialiser son transfert.

Renato Sanches rejoint officiellement le PSG

Sur son compte Twitter , le PSG a annoncé l'arrivée de Renato Sanches, qui arrive du LOSC. Il y a quelques heures, Christophe Galtier avait déjà confirmé que l'international portugais était sur le point de rejoindre son équipe. « Renato Sanches ? Il est attendu cet après-midi à Paris » , a lancé le coach du PSG en conférence de presse.

«Renato Sanches est attendu cet après-midi à Paris»

Dans la foulée, Christophe Galtier avait ajouté : « Renato est un joueur qui a des qualités que d’autres n’ont pas, notamment si je le compare à Marco [Verratti] ou à Danilo. Très explosif, très percutant. Il y avait cette opportunité là sur le marché, de prendre un joueur qui connaissait à la fois le championnat français et aussi le très haut niveau ».

«Renato est un joueur qui a des qualités que d’autres n’ont pas»