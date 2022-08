Foot - Mercato - PSG

Après Renato Sanches, Galtier interpelle Campos pour son mercato

Publié le 4 août 2022 à 14h10 par Pierrick Levallet

Après Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, le PSG va accueillir un nouveau joueur très prochainement en la personne de Renato Sanches. Christophe Galtier a confirmé son arrivée en conférence de presse ce jeudi. L’occasion pour l’entraîneur parisien de faire un point sur son mercato. Et il attendrait encore quelques joueurs pour bien débuter la saison.

Ce n’est plus qu’une question de temps avant que le PSG n’officialise l’arrivée de Renato Sanches en provenance du LOSC. Les deux clubs auraient trouvé un accord autour d’un transfert à 15M€ pour le milieu de terrain de 24 ans. Renato Sanches devrait donc intégrer le groupe parisien très prochainement et devenir la quatrième recrue estivale de Luis Campos après Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele. D'ailleurs, Christophe Galtier a confirmé la venue de l'international portugais ce jeudi en conférence de presse. Et par la même occasion, l'entraîneur parisien a révélé que le mercato du PSG était encore loin d'être terminé.

Galtier réclame encore des joueurs à Campos

« Combien de joueurs j’attends encore ? Trois. Après, je connais la difficulté du mercato. Et on est pas là pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif et des joueurs qui sont proches en terme de niveau pour avoir une concurrence saine. Est-ce que ces trois joueurs vont arriver vite, plus tard ou pas du tout, je ne le sais pas. Mais je sais que le club met tout en oeuvre pour avoir le meilleur effectif » a affirmé Christophe Galtier ce jeudi après-midi.

Campos a encore du pain sur la planche

Après Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et maintenant Renato Sanches, Luis Campos aurait encore du pain sur la planche pour son mercato. Le PSG est toujours à la recherche d’un défenseur central notamment. Alors que la piste Milan Skriniar traîne toujours en longueur, le conseiller sportif parisien garderait un œil sur Wesley Fofana. Mais la concurrence, notamment de Chelsea, est assez rude pour l’ancien de l’ASSE. Affaire à suivre...