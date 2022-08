Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG: Une date cruciale est fixée pour ce transfert à 53M€

Publié le 4 août 2022 à 21h45 par La rédaction mis à jour le 4 août 2022 à 21h48

Le PSG continue de chercher des renforts sur le marché des transferts. Parmi les postes ciblés, on retrouve notamment celui d’attaquant. Luis Campos aurait jeté son dévolu sur Benjamin Sesko, du RB Salzbourg. Et il devrait bientôt être fixé dans ce dossier qui pourrait atteindre les 53M€…

Le PSG travaille toujours sur le marché des transferts pour boucler d’autres renforts. En effet, Luis Campos attendrait encore a minima une recrue au milieu de terrain, ainsi qu’un attaquant. Après avoir officialisé l’arrivée de Renato Sanches, le club parisien travaillerait sur la venue de Benjamin Sesko. L’attaquant slovaque du RB Salzbourg serait cependant très courtisé, et Luis Campos pourrait bientôt être fixé dans ce dossier…

Une annonce de Benjamin Sesko la semaine prochaine ?

Ainsi, comme annoncé par le quotidien madrilène AS , l’attaquant Benjamin Sesko pourrait bientôt lâcher sa réponse aux différents prétendants concernant son transfert. En effet, l’international slovaque pourrait bien prendre une décision concernant son avenir d’ici la semaine prochaine. Très attaché à son club, qui lui a donné sa chance, il voudrait faire son choix conjointement avec les dirigeants, mais également avec sa famille. Il ne voudrait surtout pas se précipiter, et aimerait faire partie d'un projet qui ne freinerait pas sa progression. Le PSG devra donc lui offrir des garanties pour espérer l'attirer...

Mercato - PSG : Cette indication XXL sur le transfert de Wijnaldum https://t.co/WbnBZDELTX pic.twitter.com/2J7wwQ1W71 — le10sport (@le10sport) August 4, 2022

Cinq clubs dans la course, le PSG en retard ?

Le média espagnol ajoute que cinq clubs seraient dans la course pour Benjamin Sesko. En effet, comme annoncé depuis plusieurs jours, Manchester United et Chelsea seraient sur les rangs. Le Real Madrid serait aussi bel et bien là, alors que le PSG serait le dernier club à s’être lancé dans les négociations. Affaire à suivre donc pour cet attaquant, qui pourrait bien coûter 53M€ à son futur club.