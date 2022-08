Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour le transfert d'Idrissa Gueye

Publié le 4 août 2022 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 4 août 2022 à 21h38

Alors que Luis Campos voudrait recruter un troisième milieu de terrain avant la clôture du mercato estival, le PSG travaillerait actuellement afin de dégraisser l’effectif. Parmi la liste des indésirables, on retrouverait notamment Idrissa Gueye, qui serait tout proche d’Everton…

Le PSG continue son opération dégraissage. Alors que Georginio Wijnaldum devrait quitter rapidement Paris afin de rejoindre l’AS Roma, Luis Campos travaillerait également sur le départ d’Idrissa Gueye. En effet, l’international sénégalais serait dans le radar d’Everton, et une nouvelle confirmation serait arrivée dans ce dossier…

Lampard veut deux recrues : Idrissa Gueye et Amadou Onana

En effet, d’après les informations de The Athletic , Frank Lampard plancherait actuellement sur 2 recrues au milieu de terrain. Le coach des Toffees aurait ainsi jeté son dévolu sur Idrissa Gueye. Cependant, The Times annonçait ce matin que le joueur du PSG se trouvait toujours à Paris, en raison d’un manque d’accord entre les deux clubs. En revanche, des discussions auraient été entamées entre les émissaires du club de la Mersey et Idrissa Gueye. La direction du club de Liverpool serait cependant optimiste dans ce dossier. Mais pas seulement, puisque Lampard voudrait deux recrues…

Ça discute entre Everton et le PSG pour Idrissa Gueye

Ainsi, comme annoncé par The Athletic , Amadou Onana (LOSC) pourrait lui aussi faire son arrivée du côté d’Everton. En effet, West Ham semblait tirer la corde dans ce dossier, alors que leur offre de 40M€ aurait été acceptée par la direction des Dogues . Cependant, Everton se serait également manifesté, proposant une offre quasi similaire (35M€ +5M€ de bonus) aux dirigeants du LOSC. Everton serait donc en passe de boucler l’arrivée de l’international belge, mais aussi celle d’Idrissa Gueye en provenance du PSG.

