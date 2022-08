Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos reçoit une bonne nouvelle pour Idrissa Gueye

Publié le 4 août 2022 à 16h10 par Thomas Bourseau

Afin d’à nouveau jouer les premiers rôles en Premier League, Everton serait bien déterminé à injecter du sang neuf dans l’entrejeu de l’effectif de Frank Lampard notamment. Et l’offensive des Toffees pour Amadou Onana, milieu de terrain du LOSC, ne diminuerait en rien l’intérêt d’Everton pour Idrissa Gueye, sur le départ du PSG.

Ce jeudi, L’Equipe a confirmé la volonté de Luis Campos de recruter, après Vitinha et prochainement Renato Sanches, un troisième milieu de terrain avant la clôture du mercato estival. Cependant, pour que le conseiller football du PSG puisse parvenir à ses fins, il faudrait qu’au moins une vente soit en amont bouclée. Au rayon des départs, Abdou Diallo, Arnaud Kalimuendo, Keylor Navas, Georginio Wijnaldum ou encore Idrissa Gueye seraient concernés.

Ca n’avance pas pour le transfert d’Idrissa Gueye...

D’autant plus qu’Idrissa Gueye aurait la cote en Angleterre et qui plus est dans un club qu’il connaît tout particulièrement. Avant de signer au PSG à l’été 2019, l’international sénégalais avait effectué un passage de trois ans à Everton. Et depuis quelque temps, le nom de Gueye est lié aux Toffees . Toujours à Paris en raison du manque d’accord entre Everton et le PSG selon Taggat , Idrissa Gueye verrait Everton ne pas lâcher l’affaire pour autant.

Transfert - PSG : Le mercato d’Idrissa Gueye part dans tous les sens https://t.co/1YnL9pbjgj pic.twitter.com/S7U2344BY6 — le10sport (@le10sport) August 2, 2022

...mais Everton est déterminé à recruter Onana ET Gueye