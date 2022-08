Foot - Mercato - OM

OM : La vérité éclate sur cette piste défensive de Longoria

Publié le 4 août 2022 à 16h00 par Thibault Morlain

A l’occasion de ce marché des transferts, l’OM s’est déjà bien renforcé en défense, notamment en charnière centrale. Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba sont ainsi arrivés sur la Canebière, mais cela pourrait encore bouger dans ce secteur, que ce soit dans le sens des départs que des arrivées. Mais qui pourrait alors venir à l’OM ?

La défense centrale a été l’un des gros chantiers de l’OM cet été. En effet, William Saliba est retourné à Arsenal après son prêt et Alvaro Gonzalez vient de faire ses valises. Il fallait donc se renforcer et c’est ce que Pablo Longoria a fait avec les arrivées de Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba. L’OM a ainsi une toute nouvelle charnière, mais cela pourrait encore bouger.

Mercato - OM : Pour ce transfert, Longoria doit une fière chandelle à Saliba https://t.co/0Xox0lOMTN pic.twitter.com/id3PFdozJb — le10sport (@le10sport) August 4, 2022

Une simple marque d’intérêt

Un nouveau défenseur central pourrait donc débarquer à l’OM d’ici la fin du mercato. Dernièrement, le nom de Jhon Lucumi, aujourd’hui à Genk, a été évoqué. Ce jeudi, L’Equipe a d’ailleurs confirmé l’intérêt des Phocéens pour le Colombien, mais comme précisé par le quotidien sportif l’OM n’aurait pas décidé de bouger pour Lucumi.

Le cas Caleta-Car

En parallèle, il y a toujours le cas Duje Caleta-Car à gérer. A un an du terme de son contrat à l’OM, le Croate est poussé vers la sortie. Toutefois, le Marseillais n’aurait visiblement pas envie de partir maintenant, espérant intégrer la rotation à partir de septembre et partir libre à la fin de la saison.