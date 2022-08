Foot - Mercato - PSG

PSG : Lionel Messi est encore réclamé au FC Barcelone

Publié le 4 août 2022 à 15h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le FC Barcelone ne cesse de communiquer depuis plusieurs semaines sur un éventuel retour de Lionel Messi à l’été 2023, au terme de son contrat actuel avec le PSG, Cesc Fabregas a lui aussi évoqué ce dossier et milite en ce sens pour son ancien coéquipier.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi fait déjà couler beaucoup d’encre pour son avenir. L’attaquant argentin de 35 ans, très en jambes dimanche dernier lors du Trophée des Champions remporté face au FC Nantes (4-0), est notamment attendu au FC Barcelone où Xavi et Joan Laporta ne dissimulent plus leur envie de le faire revenir.

« Une dette morale envers Messi »

Mercredi, dans un entretien accordé au New York Times, le président Laporta en a remis une couche sur l’avenir de Lionel Messi et son éventuel retour au FC Barcelone après le PSG : « En tant que président, je sens que j’ai une dette morale envers lui afin de lui donner le meilleur moment de sa carrière ou de lui donner un meilleur moment pour la fin de sa carrière ». Et ce n’est pas tout…

Transferts - PSG : Le Barça déroule le tapis rouge à Lionel Messi https://t.co/XvvyvIaUvy pic.twitter.com/B8gQqCJjcm — le10sport (@le10sport) August 4, 2022

Fabregas milite également pour Messi au Barça