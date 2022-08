Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour le transfert d’Idrissa Gueye

Publié le 2 août 2022 à 22h45 par La rédaction

Alors que le PSG souhaiterait dégraisser son effectif, Idrissa Gueye est envoyé avec insistance du côté d’Everton ces derniers jours. Les Toffees aimeraient en effet rapatrier l’international sénégalais au sein de leur club, qu’il a connu entre 2016 et 2019 avant son transfert dans le club de la capitale. Cependant, un nouveau rebondissement est survenu sur ce dossier…

La donne pourrait finalement changer au sein du PSG. En effet, Luis Campos souhaiterait dégraisser au milieu de terrain. Après l’arrivée de Vitihna, plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ. C’est notamment le cas d’Idrissa Gueye, qui était lié, ces dernières heures, à un départ du côté d’Everton. Cependant, les dernières informations pourraient bien changer la donne…

Toujours pas d’accord entre Everton-PSG pour le transfert de Gueye

Ainsi, comme l’annonce Papa Mahmoud Gueye - journaliste de Tággat qui serait bien renseigné sur la situation d'Idrissa Gueye - Everton et le PSG n’auraient toujours pas trouvé d’accord sur ce dossier. Le milieu de terrain international sénégalais serait resté à Paris ce lundi, et n’aurait donc pas voyagé jusqu’à Liverpool pour passer une quelconque visite médicale chez les Toffees .

Idrissa Gueye finalement parti pour rester ?

Finalement, toujours d’après ces informations, il ne serait pas impossible de voir Idrissa Gueye rester une saison supplémentaire du côté du PSG. En effet, la possibilité de le voir continuer son séjour à Paris serait plus que jamais d'actualité, et ce, même si son contrat se termine en juin 2023 et qu'il pourrait partir librement et gratuitement dans un an.