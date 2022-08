Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a bouclé un nouveau transfert

Publié le 2 août 2022 à 17h00 par Amadou Diawara mis à jour le 2 août 2022 à 17h01

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Daouda Weidmann serait sur le point de quitter le PSG pour rejoindre la Serie A. En effet, un accord aurait été trouvé ce mardi après-midi pour le transfert du crack de 19 ans vers le Torino. Désireux de dégraisser l'effectif de Christophe Galtier, Luis Campos aurait donc bouclé sa troisième vente, après Alphonse Aréola et Marcin Bulka.

Pour révolutionner le PSG, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de remercier Leonardo et Mauricio Pochettino pour les remplacer par Luis Campos et Christophe Galtier. Alors que les nouveaux coach et conseiller football du PSG ont déjà bouclé les transferts de Vitinha, Hugo Ekitike et de Nordi Mukiele, ils auraient également pour grand objectif de dégraisser leur effectif.

Un accord trouvé ce mardi pour le transfert de Daouda Weidmann ?

Pour mener à bien cette opération grand ménage, Christophe Galtier et Luis Campos auraient identifié leurs indésirables, avant de les mettre à l'écart. En effet, les joueurs poussés vers la sortie - à savoir Layvin Kurzawa, Rafinha, Ander Herrera, Thilo Kehrer, Georginio Wijnaldum et Julian Draxler - s'entrainent actuellement avec un deuxième groupe composé majoritairement de jeunes joueurs. Et les cracks du PSG ne seraient pas retenus non plus.

Officialisation imminente du PSG pour le transfert de Daouda Weidmann ?