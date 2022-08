Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sanches envoie déjà un gros message à Galtier

Publié le 4 août 2022 à 21h00 par La rédaction mis à jour le 4 août 2022 à 21h01

Le PSG tient désormais sa quatrième recrue de l'été, puisque la venue de Renato Sanches a été officialisée ce jeudi. Le nouveau joueur du PSG rejoint ainsi Christophe Galtier, qu'il a bien connu au LOSC. Il se réjouit d'ailleurs de retrouver son ancien coach et son staff à Paris pour faciliter son intégration au sein du groupe.

C'est désormais officiel depuis ce jeudi, Renato Sanches est un nouveau joueur du PSG. Le Portugais est la quatrième recrue du mercato parisien, après Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele. Il vient renforcer l'entrejeu parisien et retrouve son ancien coach : Christophe Galtier.

«Je le connais bien»

Lors d'un entretien publié sur le site officiel du PSG, Renato Sanches s'est livré sur le rôle de Christophe Galtier pour sa signature. « La présence de Galtier a-t-elle pesé dans ma décision ? Je le connais bien ! C’est un bon coach, qui m’a beaucoup fait évoluer depuis que j’ai rejoint la Ligue 1. Ensemble, nous sommes même parvenus à gagner le championnat avec Lille. On a fait du bon travail ensemble, et je suis heureux de travailler à nouveau avec lui, ainsi qu’avec les membres de son staff. Travailler avec un entraîneur que l’on connaît facilite toujours les choses. La communication est plus simple » souligne-t-il.

La place se libère au milieu

Renato Sanches ne devrait pas trop avoir de mal à faire son trou au milieu de terrain parisien. Georginio Wijnaldum devrait rejoindre l'AS Rome dans les prochains jours, Idrissa Gueye se rapproche d'un retour à Everton, tandis que Leandro Paredes intéresse la Juventus.