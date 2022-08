Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Bouanga à Los Angeles, c'est fait !

Publié le 4 août 2022 à 22h02 par Alexis Bernard mis à jour le 4 août 2022 à 22h20

Après un gros coup d'accélérateur de Los Angeles ces dernières heures, le dossier Bouanga a enfin trouvé une issue favorable pour le pensionnaire de Major League Soccer. Un accord a été trouvé pour le transfert du Gabonais. Il va donc quitter l'AS Saint-Etienne pour un montant de 5 millions d'euros, précisément ce que les dirigeants stéphanois voulaient.

Le mercato en Major League Soccer ferme ses portes ce jeudi. Les négociations pour Denis Bouanga entraient donc dans le money-time pour les Los Angeles FC, sur la piste de l'attaquant de l'ASSE depuis plusieurs semaines. Comme révélé plus tôt dans la journée, les discussions bloquaient entre les deux clubs sur le montant du transfert. Le club américain a transmis plusieurs offres, la plus haute étant à 3,5 millions d'euros. Trop bas pour les Verts, qui espéraient 5 millions d'euros pour pouvoir dire oui au départ de Denis Bouanga. Finalement, l'effort final a bien eu lieu.

Selon nos informations, un accord a été trouvé en cette fin de journée entre l'AS Saint-Etienne et les Los Angeles FC. Denis Bouanga va partir pour la MLS. L'international gabonais va s'engager pour un contrat de 4 ans et demi et donner un nouvel élan à sa carrière, lui qui n'a connu que les championnats de France jusqu'à présent (National, Ligue 2 et Ligue 1). Courtisé en France (LOSC) comme à l'étranger (Allemagne notamment), Denis Bouanga attendait d'autres propositions. S'il n'a pas fermé la porte à la MLS, il envisageait d'abord une aventure européenne.