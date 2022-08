Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord déjà trouvé pour le transfert de Fofana

Publié le 4 août 2022 à 21h30 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 4 août 2022 à 21h32

Vu la difficulté du dossier Milan Skriniar, le PSG s’intéresse à Wesley Fofana. Néanmoins, Chelsea semblerait avoir un temps d’avance sur le club de la capitale. Même si Leicester a refusé la première offre, les Blues seraient déjà d’accord avec le jeune défenseur français. En attendant, les Foxes anticipent déjà son probable départ.

Le PSG vit un mercato étrange. Avec l’arrivée de Luis Campos au poste de conseiller football et celle de Christophe Galtier en tant qu’entraîneur, des changements étaient attendus. Malgré le retour de blessure de Sergio Ramos, le technicien français veut un défenseur central supplémentaire. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Presnel Kimpembe, courtisé par Chelsea, a choisi de rester au PSG. Une très bonne nouvelle pour Christophe Galtier, mais pas de quoi lui faire changer d’avis sur les besoins en défense.

Milan Skriniar et le PSG, ça se complique

Très vite, le PSG s’est positionné sur le dossier Milan Skriniar. Très performant avec l’Inter Milan dans une défense à trois, le défenseur slovaque avait tout de la bonne pioche. Cependant, comme l’été dernier avec Achraf Hakimi, le club intériste n’avait pas prévu de le brader. Même s’il ne lui reste qu’une année de contrat, Skriniar est estimé à 70M€ minimum par l’Inter Milan. Une somme que n’envisage pas de payer le PSG. Depuis, le dossier s’est un peu tassé. Même si Luis Campos n’a pas totalement oublié Milan Skriniar, il semble désormais plus proche d’une prolongation avec l’Inter Milan que d’un départ au PSG.

Wesley Fofana dans le viseur, Chelsea est déjà d’accord avec le joueur

Il a donc fallu activer un plan B. Impressionnant depuis son arrivée à Leicester, Wesley Fofana a tapé dans l’œil de Luis Campos. Et comme souvent avec le PSG, Chelsea est également sur le coup. Après avoir perdu Andreas Christensen et Antonio Rüdiger, les Blues veulent renforcer leur arrière-garde. D’après les informations de But Football Club, Chelsea aurait bel et bien formulé une offre à Leicester, refusée par les Foxes . Mais en attendant de trouver un accord avec Leicester, les dirigeants de Chelsea ont discuté avec Wesley Fofana. Les deux parties seraient même déjà tombées d’accord. A présent, reste à s’entendre avec Leicester qui ne devrait pas le laisser partir en-dessous d’un montant oscillant entre 90 et 100M€.

🔴 Chelsea a formulé une première offre de 75 M€ pour Wesley Fofana, REFUSÉE par Leicester ! ❌(🗞️ @lequipe) pic.twitter.com/7lIBd2Fzz4 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 3, 2022

Leicester anticipe son départ