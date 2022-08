Foot - Mercato - PSG

PSG : Recrutés en Ligue 1 sous QSI, ils ont totalement flopé

Publié le 4 août 2022 à 13h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Depuis le début de l’ère QSI et le rachat du club de la capitale par les investisseurs qataris à l’été 2011, certains recrutements ont été axés sur des profils de joueurs de Ligue 1, comme le fait Luis Campos cet été avec Hugo Ekitike et Renato Sanches. Mais plusieurs de ces renforts ont rapidement viré au flop pour le PSG…

Milan Bisevac

Recruté à l’aube du projet QSI à l’été 2011 en provenance de Valenciennes (3M€) à la demande d’Antoine Kombouaré, le défenseur central serbe n’aura passé qu’une seule saison sous le maillot du PSG. Bisevac parvient dans un premier temps à obtenir un minimum de temps de jeu avec les prestations particulièrement décevantes de Diego Lugano, mais il est rapidement poussé vers la sortie avec les arrivées successives d’Alex en janvier et surtout de Thiago Silva en août 2012. Il rejoint donc par la suite l’Olympique Lyonnais, où il retrouvera un statut plus important qu’au PSG.

Lucas Digne

Considéré comme l’un des plus grands espoirs de Ligue 1 à cette époque avec une grosse montée en puissance avec le LOSC, Lucas Digne est donc recruté par le PSG pour 15M€. Le club de la capitale cherche un nouveau profil au poste de latéral gauche pour venir concurrencer Maxwell, puisque Sylvain Armand et Siaka Tiéné ont été vendus à l’intersaison, et c’est donc Digne qui a été choisi à cet effet. Mais finalement, il n’a jamais réussi à confirmer les nombreux espoirs placés en lui par la direction, et sera d’abord prêté une saison à l’été 2015 à l’AS Rome avant d’être définitivement vendu au FC Barcelone l’année suivante.

Layvin Kurzawa

Et pour remplacer Lucas Digne en 2015, le PSG a décidé de miser sur un autre profil très prometteur issu du championnat de France : Layvin Kurzawa. Le latéral gauche français, recruté en provenance de l’AS Monaco, a d’ailleurs coûté pas moins de 25M€ au club de la capitale, et il était également censé être une solution d’avenir pour remplacer Maxwell. Kurzawa, qui appartient toujours au PSG à ce jour, a d’ailleurs disposé d’un temps de jeu assez important pendant plusieurs années, mais sans jamais réussir à s’imposer comme un élément incontournable du onze francilien. Il se retrouve d’ailleurs plus que jamais poussé vers la sortie depuis d’un an et totalement mis de côté, en marge de l’équipe première, alors que son contrat court jusqu’en 2024. Reste à savoir si Kurzawa trouvera un point de chute avant la fin du mercato…

Hatem Ben Arfa

Recruté par le PSG suite à un exercice 2015-2016 de grande qualité effectué sous les ordres de Claude Puel à l’OGC Nice (18 buts, 7 passes décisives en Ligue 1), Hatem Ben Arfa était forcément attendu au tournant dans la capitale. L’ancien attaquant de l’OL et de l’OM, qui avait été présenté comme un phénomène au début de sa carrière, avait enfin l’occasion de confirmer qu’il était un joueur de grand talent taillé pour le plus haut niveau européen avec cette signature au PSG en 2016. Mais l’expérience a rapidement viré au fiasco pour Ben Arfa… Très rapidement, l’international français a été mis de côté par Unai Emery qui l’a trouvé totalement hors de forme sur le plan physique. Et en dépit de plusieurs tentatives pour essayer de convaincre le PSG de lui donner sa chance, comme une vidéo publiée sur les réseaux sociaux en mars 2017 ou encore un échange en personne avec l’émir du Qatar, Ben Arfa n’a jamais trouvé sa place à Paris. Il est finalement parti libre en 2018.