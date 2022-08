Mercato

Mercato : Auxerre et Angers pensent à Boutobba (Niort)

Publié le 4 août 2022 à 13h20 par Alexis Bernard

En grande forme depuis qu’il porte les couleurs de Niort, Bilal Boutobba se retrouve surveillé par deux clubs de Ligue 1. Selon nos informations, Auxerre et Angers sont notamment attentifs au dossier.

Formé à l’OM, Bilal Boutobba a été propulsé dans le grand bain du haut-niveau à l’âge de 16 ans. Trop tôt, sûrement, pour ce gamin pétris de qualité qui n’a pas réussi à trouver sa place à l’Olympique de Marseille, au FC Séville ni à Montpellier. Ce n’est que depuis son arrivée à Niort en 2020 que le milieu de terrain aujourd’hui âgé de 23 ans trouve enfin le chemin de la réussite. Au sortir de deux saisons pleines avec les Chamois, dont un exercice 2021-2022 marqué par sept buts et sept passes décisives, Bilal Boutobba remet déjà le couvert en étant décisif pour le premier match des Niortais cette saison.

Ça commence à bouger pour Bilal Boutobba. Des clubs de @Ligue1UberEats se positionnent ainsi que 2 clubs à l’étranger. #CNFC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 1, 2022

Plus qu’un an de contrat