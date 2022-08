Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos débarque pour Bernardo Silva, le Barça répond

Publié le 5 août 2022 à 08h45 par Thibault Morlain

Et de 4 pour le PSG ! Renato Sanches est donc la 4ème recrue de l’été pour le club de la capitale, mais Luis Campos ne compte pas s’arrêter là et travaille sur d’autres dossiers. Bernardo Silva, actuel protégé de Pep Guardiola à Manchester City, est ainsi dans les petits papiers du conseiller sportif du PSG. De quoi faire de l’ombre au FC Barcelone, bien positionné sur le Portugais ? Pas vraiment…

Le mercato est encore loin d’être terminé au PSG. Alors que les champions de France viennent d’officialiser l’arrivée de Renato Sanches, Christophe Galtier attendrait encore 3 recrues d’ici la clôture du marché. Qui seront alors ces renforts ? le10sport.com vous avait révélé que Luis Campos s’intéressait à Bernardo Silva. Le joueur de Manchester City est l’un des grands rêves du remplaçant de Leonardo au PSG. Mais il faudra faire avec la concurrence du FC Barcelone.

Le successeur de Frenkie De Jong

Cela fait en effet maintenant plusieurs semaines que le FC Barcelone s’est positionné sur Bernardo Silva. Rien n’est toutefois réellement avancé et pour cause. Pour que le joueur de Manchester City débarque au Camp Nou, il faut d’abord que Frenkie De Jong s’en aille. Une fois le départ du Néerlandais acté, l’offensive sera alors lancée pour Bernardo Silva.

Mercato - PSG : Barcelone a fait une annonce retentissante sur Bernardo Silva https://t.co/ay8F5JuOXR pic.twitter.com/C0jWQ1KhV0 — le10sport (@le10sport) August 3, 2022

La sérénité du Barça