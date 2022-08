Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos a un gros problème sur le marché des transferts

Publié le 5 août 2022 à 04h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Si le PSG se montre très actif dans le sens des arrivées, Luis Campos et Antero Henrique ont en revanche beaucoup de mal à trouver des points de chute à certains éléments indésirables. D’ailleurs, certains d’entre eux semblent cruellement manquer d’options sur le mercato, ce qui bloque totalement leur départ.

Après Vitinha (22 ans, 40M€), Hugo Ekitike (20 ans, prêt avec option d’achat de 35M€) et Nordi Mukiele (24 ans, 15M€), le PSG a donc bouclé le recrutement de Renato Sanches (24 ans, 15M€) et continue donc son mercato estival dans les sens des arrivées, avec d’autres renforts à venir dans les semaines à venir. Mais qu’en est-il pour les nombreux départs programmés par Christophe Galtier, Luis Campos et Antero Henrique, qui ont ensemble élaboré une liste relativement conséquente de joueurs indésirables au PSG ?

Certains indésirables du PSG ont des pistes…

C’est un fait, certains de ces éléments poussés vers la sortie par le PSG ont des options concrètes sur le mercato et semblent donc bien partis pour se diriger vers la sortie. Georginio Wijnaldum a tout bouclé pour son départ en prêt du côté de l’AS Rome, avec une option d’achat fixée à 8M€ si le milieu de terrain néerlandais dispute au moins la moitié des matchs de sa nouvelle équipe cette saison, et que cette dernière parvient à se qualifier pour la Ligue des Champions. De son côté, Leandro Paredes est annoncé avec insistance vers la Juventus Turin, et une offre aux alentours de 20M€ suffirait à convaincre le PSG de lâcher son milieu de terrain argentin. Mais Luis Campos a un gros souci avec le reste de ses indésirables…

… calme plat pour les autres

En effet, nombreux sont les joueurs poussés vers la sortie cet été par le PSG à ne pas trouver preneur sur le marché. C’est notamment le cas de Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Ander Herrera ou encore Rafinha, autant d’éléments qui se retrouvent bloqués à cause de leur salaire trop important au sein du club de la capitale, et qui peinent donc à trouver des courtisans. La tendance est légèrement différente pour pour les deux internationaux allemands Thilo Kehrer et Julian Draxler, puisque le premier est notamment annoncé dans le viseur du FC Séville mais cette piste peine à avancer. Et de son côté, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Draxler intéresse Newcastle et des discussions sont déjà en cours.

