PSG : Cette annonce retentissante sur le transfert de Paredes

Publié le 4 août 2022 à 22h30 par La rédaction

Comme annoncé depuis plusieurs jours maintenant, la Juventus en pincerait clairement pour Leandro Paredes. Le PSG, qui souhaiterait s’en débarrasser, demanderait une somme de 20M€ aux Bianconeri pour laisser filer son international argentin cet été. Cependant, Max Allegri a fait une terrible annonce sur ce dossier.

Le PSG a besoin de dégraisser. En effet, avec l’arrivée de Renato Sanches et le recrutement de Vitinha un peu plus tôt, les parisiens comptent désormais trop de joueurs au milieu de terrain. Dans ce contexte, Georginio Wijnaldum prend la direction de l’AS Roma, tandis que Leandro Paredes serait de son côté ultra courtisé par la Juventus. Problème : les dirigeants parisiens et turinois n’auraient toujours pas trouvé d’accord…

20M€ demandés par le PSG

D’après les récentes révélations de la presse italienne, Leandro Paredes intéresserait bel et bien la Juventus, qui estimerait qu'il est le remplaçant idéal de Paul Pogba et Weston McKennie, tous deux blessés lors de la pré-saison. Cependant, les dirigeants du PSG et Bianconeri ne parviendraient pas à trouver un accord. En effet, le PSG souhaiterait vendre son joueur contre un chèque de 20M€, tandis que la Juventus négocierait plus pour un prêt, avec une potentielle option d’achat.

Cependant, la volonté du joueur serait bel et bien là. En effet, à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar, Leandro Paredes verrait d’un bon oeil l'idée de revenir en Serie A. Après avoir connu l’AS Roma et Empoli, l’international argentin se verrait bien porter la tunique de la Juventus, afin de se garantir du temps de jeu pour obtenir une place en sélection nationale. Un accord pourrait donc être facilité par cette volonté du joueur de quitter le PSG. Toutefois, Max Allegri lui-même a jeté un froid pour le transfert de Leandro Paredes.

