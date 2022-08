Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vérité éclate sur la polémique Veretout

Publié le 5 août 2022 à 08h30 par Jules Kutos-Bertin

En passe de s’engager avec l’OM, Jordan Veretout a vu une vieille polémique refaire surface. L’international français serait impliqué, de loin, dans une affaire d’agressions sexuelles, ce qui a poussé certains supporters marseillais à s’opposer à sa venue. Selon certaines informations recueillies par Foot Mercato, le milieu de la Roma ne serait finalement pas mêlé à cette affaire.

Le mercato de l’OM est en train de s’emballer. A quelques jours du premier match de Ligue 1, Pablo Longoria est en passe de boucler les arrivées de Jordan Veretout et d'Alexis Sanchez. Pisté par l’OM depuis de nombreuses semaines, l’international français aurait finalement accepté de rejoindre Marseille avec pour objectif la Coupe du Monde au Qatar en novembre prochain. Prêt ou transfert, Jordan Veretout devrait quoi qu’il en soit finir par être lié à l’OM pour les trois prochaines saisons. Mais alors que le milieu de l’AS Roma n’a pas encore signé son contrat avec l’OM, certains supporters olympiens militent pour qu’il ne vienne pas.

Jordan Veretout au cœur d’une affaire d’agressions sexuelles ?

Le sujet est plus que complexe. Concrètement, plusieurs supporters de l’OM reprochent à Jordan Veretout d’être impliqué, à distance, dans une affaire d’agressions sexuelles. L’international français aurait payé les frais d’avocat de son beau-père, condamné à deux ans de prison ferme pour agression sexuelle sur sa fille, soit la belle-sœur de Jordan Veretout. Interrogé sur ce sujet très délicat en conférence de presse, Pablo Longoria a évité de s’en mêler : « Il y a une question dans la vie. Il est condamné ? A-t-il fait quelque chose de mal ? C'est une supposition, je peux faire des suppositions sur d'autres choses. Après il y a d'autres questions. Regarder dans les yeux, avoir de l'éthique, des valeurs. Il faut faire les choses bien droites. Une rumeur, c'est un réflexe de la vie actuelle. Quelqu'un met quelque chose et tout le monde doit se servir. Juger quelqu'un, c'est moralement acceptable ? Il faut une réflexion. Il faut respecter les personnes ».

Les supporters de l’OM ont lancé un hashtag

Sur Twitter , le hashtag #VeretoutNotWelcome a pris beaucoup d’ampleur. Alors que sa signature semble imminente, Foot Mercato a enquêté sur cette affaire. Et à l’époque, la famille de l’accusé prend partie pour le père à qui les faits sont reprochés. « Il était dans un trois quart de déni. Il a été condamné et il n'a pas fait appel, il y avait une base de culpabilité. Si le tribunal ne l'a pas réincarcéré après son incarcération préventive, c'est que ce n'était pas l'affaire du siècle », explique un proche du dossier à FM .

j’apprends que des ordures reprochent à Veretout d’avoir payé l’avocat de son beau père il y a longtemps- c’est faux - il a été payé par les filles du bonhomme qui l’ont tjs soutenu! cest d’autant plus pourri que jamais il n’a été concerné par les faits — J. Cohen-Sabban (@JCohen_Sabban) August 4, 2022

L’international français ne serait pas mêlé