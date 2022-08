Foot - Mercato - OM

OM : Longoria a réalisé un vieux fantasme pour son mercato

Publié le 5 août 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

En quête de nouveaux renforts offensifs cet été et en attendant que l’arrivée d’Alexis Sanchez soit bouclée, l’OM a bouclé le recrutement de Luis Suarez. Un excellent coup aux yeux de Pablo Longoria, d’autant que le président marseillais souhaitait le faire venir au club depuis longtemps.

Entre le retour de prêt de Samuel Gigot et les recrutements d’Isaak Touré, Chancel Mbemba, Luis Suarez, Jonathan Clauss, Ruben Blanco et Nuno Tavares, l’OM vit un mercato relativement agité. De plus, le club phocéen a changé d’entraîneur avec la nomination d’Igor Tudor à la place de Jorge Sampaoli, et il prévoit de se séparer d’un certain nombre de joueurs qui se retrouvent poussés vers la sortie (Caleta-Car, Dieng, Amavi, Bakambu, Strootman…). En attendant, Pablo Longoria a réussi un objectif de longue date sur le mercato.

Mercato - OM : Alexis Sanchez arrive, Longoria offre un gros contrat https://t.co/pSTbaRIe3b pic.twitter.com/QUauonMcV8 — le10sport (@le10sport) August 4, 2022

Suarez attendu depuis deux ans à l’OM

Mercredi, l’OM a présenté en conférence de presse ses dernières recrues du mercato, dont fait partie le buteur colombien Luis Suarez. Recruté en provenance de Grenade pour 10M€, il aurait pu venir porter la tunique marseillais deux auparavant, en 2020 : « Bienvenue Luis ! Avec lui, nous avons une histoire en commun depuis que je suis arrivé à l'OM. À l'été 2020, nous avons beaucoup discuté, mais cela n'avait pas pu se faire à l'époque, car tout n'était pas réuni », a confié Pablo Longoria au sujet de Luis Suarez, qu’il envisage donc de recruter à l’OM depuis un moment.

« Un pas en avant dans ma carrière »

Et de son côté, Luis Suarez semble déjà très enthousiaste à l’idée de débuter ce nouveau challenge avec l’OM : « Un joueur de foot doit être prêt à affronter tous les défis. C’est un pas en avant dans ma carrière. J’ai pris du plaisir contre Milan. Ça me motive encore plus. On veut remplir les objectifs et on veut que les supporters prennent du plaisir », a expliqué Luis Suarez, qui se retrouve en concurrence directe avec des profils tels qu’Arkadiusz Milik, Bamba Dieng, Cédric Bakambu et bientôt Alexis Sanchez à l’OM.

Suarez offre plusieurs options à l’OM