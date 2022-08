Foot - Mercato - OM

Après Alexis Sanchez, l’OM est fixé pour une star du FC Barcelone

Publié le 5 août 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Certes, l’affaire Alexis Sanchez semblerait être quasiment entendue pour l’OM. Cependant, la potentielle voire imminente arrivée du Chilien ne devrait pas montrer le chemin à Memphis Depay. Intéressé par le profil de l’attaquant du FC Barcelone devenu presqu’indésirable au Barça, Pablo Longoria devrait éprouver toutes les peines du monde à boucler ce transfert.

Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Luis Suarez, Ruben Blanco, Jonathan Clauss, Nuno Tavares… Les recrues se sont enchaînées à l’OM en l’espace de quelques semaines. Et alors qu’on se trouve dans la dernière ligne droite du mercato estival, il semblerait qu’un renfort de premier choix dépose ses valises à l’OM prochainement.

Sanchez proche de quitter l’Inter

Et cet homme n’est autre qu’Alexis Sanchez. D’après la presse italienne et notamment le média TMW , l’attaquant de l’Inter se rapprocherait beaucoup d’un départ de l’Inter, en raison d’une rupture de contrat imminente après multiples rencontres entre le clan Sanchez et l’Inter. L’OM toucherait au but pour l’ancien buteur du FC Barcelone et d’Arsenal. Cependant, pour ce qui est d’une autre star du Barça , figurant dans les petits papiers de Pablo Longoria, la donne serait différente.

Memphis Depay sur le départ du FC Barcelone

Ces dernières semaines, il a été question d’un intérêt de l’OM pour Memphis Depay qui, selon le journaliste Sébastien Tarrago, garderait un œil avisé sur l’évolution de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois. Et cela tomberait bien puisqu’avec les recrutements de Raphinha et de Robert Lewandowski, le comité de direction du Barça serait prêt à se séparer de Depay. Néanmoins, la concurrence ferait rage.

Mercato - OM : Memphis Depay a fixé une condition XXL pour son transfert https://t.co/84lnv2UfEW pic.twitter.com/1HEya4uCcS — le10sport (@le10sport) August 3, 2022

Mais les concurrents sont légion pour le transfert de Depay