Foot - Mercato - PSG

Un effort plus important que prévu pour le départ de Wijnaldum ?

Publié le 5 août 2022 à 09h15 par Axel Cornic

Arrivé l’été dernier, Georginio Wijnaldum n’a finalement pas confirmé au Paris Saint-Germain. Poussé vers la sortie en ce mercato estival, il a finalement rejoint l’AS Roma de José Mourinho, où il devrait avoir un rôle beaucoup plus important qu’à Paris. Pourtant, le PSG a dû faire un effort plus grand que prévu pour boucler ce départ...

Le grand ménage se poursuit. Après Alphonse Areola, Marcin Bulka ou encore Colin Dagba, un autre joueur a quitté le PSG en ce mercato estival avec Georginio Wijnaldum. Arrivé à la fin de son contrat avec Liverpool il y a tout juste un an, le Néerlandais a rejoint l’AS Roma dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat oscillant entre les 8 et 9M€, qui s’activera automatiquement en cas de qualification en Ligue des Champions.

Wijnaldum à la Roma, c’est fait

Ce vendredi, La Gazzetta dello Sport parle d’un prêt payant de 2M€, avec une option d’achat fixée à 8M€ hors éventuels bonus. Georginio Wijnaldum aurait été central dans tout ce dossier, puisque dès le départ il aurait affiché sa volonté de quitter le PSG, afin de trouver un club pouvant lui offrir un plus grand temps de jeu.

