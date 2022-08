Foot - Mercato - PSG

Une grosse vente de Campos plombée par une ancienne piste de l'OM?

Publié le 6 août 2022 à 15h10 par Dan Marciano

Bien que surveillé par le Milan AC, Abdou Diallo ne serait pas une priorité. Placé sur la liste des transferts, l'actuel joueur du PSG serait placé derrière Evan N'Dicka (Eintracht Francfort) et possiblement Japhet Tanganga (Tottenham). Un coup dur pour les responsables du club parisien, mais aussi pour le défenseur, prêt à quitter la capitale pour retrouver du temps de jeu.

En manque de temps de jeu au PSG, Abdou Diallo va devoir faire un choix dans les prochaines semaines. Rester à Paris, mais se contenter de quelques parties ou alors s'exiler pour relancer sa carrière ? Le défenseur central va devoir répondre à cette interrogation. En cas de départ, Diallo pourrait bien rebondir au Milan AC, qui surveille sa situation depuis plusieurs mois.

Le Milan AC recherche un défenseur central

Présent en conférence de presse ce vendredi, Stefano Pioli a confirmé qu'il recherchait un défenseur central. « Il nous manque deux recrues, un défenseur et un milieu de terrain. On n’a pas besoin des sosies des joueurs qui sont partis, mais nous recherchons des joueurs avec deux caractéristiques précises : explosivité et intelligence » a déclaré l'entraîneur du Milan AC.

Mercato : Luis Campos reçoit un signal fort pour cet indésirable du PSG https://t.co/46uu2ZVjDy pic.twitter.com/M0aDBhJ5OZ — le10sport (@le10sport) August 5, 2022

Abdou Diallo doublé par une ancienne piste de l'OM