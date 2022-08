Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Galtier règle déjà l'un des problèmes du mercato

Publié le 6 août 2022 à 14h35 par Hugo Ferreira

Désireux de vouloir dégraisser son effectif, le Paris Saint-Germain pousse de nombreux joueurs vers la sortie, notamment au milieu de terrain. Deux recrues sont venues renforcer l’entrejeu de Christophe Galtier, et certains supporters aimeraient désormais voir un élément plus physique rallier la capitale. Seulement, le tacticien ne semble pas vraiment s’inquiéter, et pense que Danilo peut occuper ce rôle.

La saison dernière, après avoir réalisé un grand mercato estival, le Paris Saint-Germain rêvait d’une première Ligue des champions. Seulement, le Real Madrid est venu anéantir les espoirs du club de la capitale, en l’éliminant dès les 8èmes de finale. Désireux de ne plus vivre ce genre d’échec, le PSG a décidé d’apporter plusieurs changements, que ce soit en interne ou dans l’effectif. Le groupe devrait effectivement bien changer, et les modifications ont même bien débuté.

Le PSG veut dégraisser

Pour sa première saison au Paris Saint-Germain, Christophe Galtier ne veut pas d’un effectif trop large, et ne compte donc pas sur certains joueurs. Ainsi, alors que le club de la capitale n’a pas une enveloppe illimitée pour ce mercato estival, de nombreux éléments sont poussés vers la sortie pour obtenir des liquidités, notamment dans l’entrejeu. Leandro Paredes, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Eric Junior Dina Ebimbe ou encore Georginio Wijnaldum faisaient notamment partie des joueurs dont le départ est attendu, et seul ce dernier a pour le moment trouvé preneur en rejoignant l’AS Roma. De son côté, Danilo Pereira a également été lié à cette liste, bien que le tacticien français semble compter sur lui, et qu'il ai exprimé son envie de rester. Alors que la situation du Titi , lié à Francfort, pourrait également changer dans très peu de temps, Luis Campos travaille sur leur succession.

Un manque d’impact dans l’entrejeu ?

Seulement, certains supporters du Paris Saint-Germain se posent maintenant quelques questions à propos du recrutement. En effet, alors que Vitinha et Renato Sanches ont rallié la capitale, le PSG aimerait continuer de renforcer son entrejeu, et s’intéresse notamment à Bernardo Silva. Un nouveau profil créatif, alors que beaucoup aimeraient désormais voir un joueur physique rejoindre les rangs du champion de France. Toutefois, selon Christophe Galtier, ce profil est déjà dans l'effectif, et le tacticien semble ici sceller l'avenir de l'un de ses éléments.

« Danilo peut être ce joueur-là »