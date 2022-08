Foot - Mercato - PSG

PSG : Wijnaldum lâche ses vérités après son transfert

Publié le 6 août 2022 à 08h30 par Dan Marciano

Arrivé au PSG l'été dernier, Georginio Wijnaldum a déjà quitté la capitale française. Décevant la saison dernière, le milieu de terrain néerlandais a rejoint la Roma sous la forme d'un prêt assortie d'une option d'achat. Acclamé par de nombreux supporters lors de son arrivée en Italie, le joueur s'est exprimé sur son transfert en Serie A.

Un petit tour et puis s'en va pour Georginio Wijnaldum. Arrivé au PSG lors de l'été 2021 aux côtés de Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Achraf Hakimi, le milieu de terrain n'a pas été conservé par Christophe Galtier après un dernier exercice décevant. Pourtant sa prestation lors du dernier Euro avait suscité de l'espoir au sein du club parisien. Mais force est de constater que l'attente a vite laissé place à la déception. Relégué sur le banc, Wijnaldum a finalement été prêté avec option d'achat à l'AS Roma ce vendredi. Acclamé par la foule, le milieu de terrain a évoqué son transfert.

🤝 Benvenuto, @GWijnaldum 🟨🟥📄 https://t.co/kRhKvKOcEj#ASRoma pic.twitter.com/t0D4o4G4JN — AS Roma (@OfficialASRoma) August 5, 2022

« C'est vraiment excitant d'être un joueur de la Roma »

Georginio Wijnaldum n'a pas caché sa joie de rejoindre les rangs de l'AS Roma. « C'est un très bon sentiment d'être un joueur de la Roma. Toutes les personnes à qui j'ai parlé m'ont donné d'excellents retours sur le club et ses fans. Le club a clairement montré à quel point il me voulait dans les efforts qu'il a déployés pour conclure l'affaire, ce qui donne toujours beaucoup de confiance et de foi à un joueur. L'accueil des supporters, sur les médias sociaux et ailleurs, a également été fantastique. Je promets de me donner à 100% et d'aider l'équipe à atteindre tous ses objectifs cette saison » a confié l'international néerlandais dans des propos rapportés par Calciomercato.com .

La Roma s'enflamme pour Wijnaldum

Directeur de l'AS Roma, Tiago Pinto a loué les qualités de sa nouvelle recrue. « La décision de Wijnaldum de venir à la Roma est une nouvelle démonstration que des joueurs d'une qualité technique et d'une personnalité aussi exceptionnelles croient tellement au projet du club qu'ils engagent toute leur énergie dans la réussite des négociations. Nous ne pouvons qu'être particulièrement heureux de son arrivée : Gini possède un leadership inné, qui l'a conduit à devenir le capitaine de l'une des équipes nationales les plus fortes du monde, ainsi qu'une classe qui rendra notre équipe encore plus compétitive » a confié le responsable.

Wijnaldum portera le numéro 22

Après une année délicate, Georginio Wijnaldum va essayer de relancer sa carrière. Au sein de la capitale italienne, le milieu de terrain de 31 ans portera le numéro 22. Reste à savoir si la Roma a fait le bon choix en recrutant le joueur, révélé sous le maillot de Liverpool. A noter que l'option d'achat présente dans le contrat de Wijnaldum serait estimée à 8M€ selon certains médias italiens.