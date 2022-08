Foot - Mercato - PSG

Pour ce transfert, Pep Guardiola annonce la couleur à Luis Campos

Publié le 6 août 2022 à 05h00 par Thomas Bourseau

Bernardo Silva fait couler beaucoup d’encre dans la presse ces derniers temps. Alors qu’il reste emmuré dans son silence, l’ancien joueur de l’AS Monaco plaît particulièrement à Luis Campos, conseiller football du PSG, qui aimerait le voir débarquer à Paris comme le10sport.com vous l’a révélé. Entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola a donné le ton.

Après avoir bouclé le transfert de Renato Sanches, Luis Campos aimerait mettre le main sur un autre joueur qu’il avait recruté ailleurs par le passé. Conseiller football du PSG depuis le 10 juin, Campos a des vues sur Bernardo Silva comme le10sport.com vous l’a souligné le 3 août dernier. Bien qu’aucune offensive n’ait été lancée auprès de Manchester City pour l’ancien joueur de l'AS Monaco, qui est sous contrat à City jusqu’en juin 2025, Campos rêve d’attirer son compatriote portugais au PSG.

Guardiola ne ferme pas la porte à un départ de Silva

Et ce n’est pas Pep Guardiola qui se mettra en travers de la route de Luis Campos. L’entraîneur de Manchester City était de passage en conférence de presse vendredi et a affirmé qu’il ne bloquerait pas Bernardo Silva chez les Skyblues si ce dernier avait la ferme intention de se lancer un nouveau challenge. « J'aimerais que Bernardo continue à jouer ici. Il est un joueur spécial dans le vestiaire. Mais honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne voudrais pas arrêter le désir des gens. Quand vous êtes un joueur de football, c'est si court. Vous ne réalisez pas et puis immédiatement, c'est fini. Ils doivent parler avec le club et je ne suis jamais impliqué dans cela. Et quand le club décide, pour moi c'est bon » . a affirmé Pep Guardiola lors de son passage en conférence de presse ce vendredi.

Le Barça bien placé pour Bernardo Silva