La dernière sortie de Galtier pourrait relancer le dossier Skriniar

Publié le 5 août 2022 à 14h35 par Axel Cornic

Lors de la conférence de presse précédant ses grands débuts en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a souhaité envoyer un message à ses dirigeants. Le coach du PSG a en effet expliqué qu’il s’attend encore à trois arrivées en ce mercato estival, sans toutefois donner aucun indice sur les pistes étudiées. Les propos de Galtier n’ont toutefois pas manqué de faire parler, de l’autre côté des Alpes...

Le mercato du PSG semble entrer dans le vif en ce début du mois d’aout. Comme annoncé en exclusivité sur le10sport.com, Renato Sanches est arrivé en provenance du LOSC et la colonie portugaise pourrait encore s’agrandir ! Selon nos informations, Luis Campos est en train de planifier le transfert de Bernardo Silva, qui pourrait ainsi retrouver la Ligue 1 et certains de ses anciens coéquipiers de l’AS Monaco, comme Kylian Mbappé. Ce qui est certain, c’est que le recrutement du PSG est encore loin d’être terminé !

« J'attends encore trois joueurs »

Cela ne vient pas de n’importe qui, puisque c’est Christophe Galtier qui l’a annoncé, avant les grands débuts de la Ligue 1 ce vendredi. « Combien de joueurs j’attends encore ? Trois. Après, je connais la difficulté du mercato. Et on n'est pas là pour empiler des joueurs » a déclaré le coach du PSG, en conférence de presse. « Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif et des joueurs qui sont proches en termes de niveau pour avoir une concurrence saine. Est-ce que ces trois joueurs vont arriver vite, plus tard ou pas du tout, je ne le sais pas. Mais je sais que le club met tout en œuvre pour avoir le meilleur effectif ». Renato Sanches n’est évidemment pas compté dans ces trois nouveaux joueurs attendus par Galtier.

L’Inter alertée par les mots de Galtier

S’il n'a pas donné le moindre nom, le coach du PSG a tout de même réveillé une piste qui semblait quasiment perdue. D’après les informations de Sport Mediaset , la sortie de Christophe Galtier aurait alerté l’Inter, qui n’aurait plus aucune nouvelle du PSG concernant Milan Skriniar. Grande priorité défensive de Campos, comme nous vous l’avions révélé dès le 16 juin dernier, le Slovaque a semblé peu à peu s’éloigner. Le PSG n’a en effet jamais semblé vouloir offrir les 70M€ réclamés par l’Inter, qui de son côté a commencé à chercher d’autres joueurs à sacrifier, comme Denzel Dumfries.

